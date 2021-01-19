Ученые доказали, что диета эффективна в лечении рака

Ученые из Великобритании в ходе нового исследования доказали, что диеты могут быть эффективны при лечении онкологического заболевания. Правильный рацион питания способен предотвратить недуг.

диета эффективна в лечении рака (фото из открытых источников)

Исследователи выяснили, что на рост клеток рака влияет серин — аминокислота, которая участвует в производстве белков и содержится в таких продуктах, как мясо, рыба, соевые бобы, яйца. Ученые проведи эксперимент с лабораторными грызунами, их разделили на две группы. Первую группу не ограничивали в питании, а второй — давали рацион с низким содержанием серина. Результаты показали, что у грызунов из второй группы рост злокачественной опухоли замедлился.

Но при этом, исследователи заявили, что у 30% людей, у которых был диагностирован рак кишечника или поджелудочной железы, произошла мутация. Она привела к тому, что поврежденные клетки сами начали вырабатывать серин. В таких случаях, ограничения в еде уже, к сожалению, не показывают желаемого результата.

Британские ученые продолжают исследования на эту темы и пытаются выяснить, как определенные продукты влияют на онкологическое заболевание. Пока они говорят о том, что определенная диета способна замедлять развитие недуга и даже предотвратить его.

Напомним, что американские исследователи пришли к выводу, что чай с имбирем способен снизить риск развития онкологических заболеваний.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака. По словам ученых, она может стать единственным вариантом для пациентов, организм которых выработал стойкость к большому количеству предыдущих методов лечения.

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