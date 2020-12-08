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Главная Новости Здоровье онкология Ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака
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Ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака

Это восхитительные результаты для пациентов со множественной миеломой

сегодня, 17:35
Автор:

Елизавета Черных

Подкожная инъекция препарата теклистамаба оказалась безопасной и влечет за собой ответ у большинства пациентов с рецидивом или рефрактерной миеломой (заболеванием кроветворной системы, возникающим из плазматических клеток). Данное исследование было опубликовано в медицинском журнале Medical Express. 

Ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака

ФОТО: Из открытых источников

Ученые провели эксперимент, к которому привлекли 68 пациентов, которые получали дозу теклистамаба. Исследователи отметили позитивный ответ на лечении у 74% из 22 участников эксперимента. Среди всех пациентов, у 26% исследователи зафиксировали полный ответ на иммунную терапию.

Теклистамаб — это специфическое антитело, которое активирует специфические клетки для атаки множественного числа клеток миеломы. Результаты данного исследования впервые показывают безопасность и эффективность инъекционной формы данного препарата. 

По словам ученых, такая терапия может стать единственным вариантом для пациентов, организм которых выработал стойкость к большому количеству предыдущих методов лечения. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые из Национального центра сердечно-сосудистой патологии Соединенных Штатов Америки изобрели еще один метод, с помощью которого можно диагностировать болезни сердца. Эксперты определили белок митохондрий, который в дальнейшем может стать так называемой меткой для определения заболеваний. 

Результаты исследования показали, что митохондриальный белок ALDH4А1 является аутоантигеном, который принимает активное участие в развитии атеросклероза (хронического заболевания сосудов).






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Источник: https://medicalxpress.com/news/2020-12-ash-off-the-shelf-immune-drug-aggressive.html
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