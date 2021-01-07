kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.01.2021

BTC/USD

37344.17

ETH/USD

1199.02

LTC/USD

166.53

НБУ 07.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье онкология Назван напиток, который способен предотвратить рак
commentss НОВОСТИ Все новости

Назван напиток, который способен предотвратить рак

Этот напиток также помогает укрепить иммунную систему и снять воспаление

сегодня, 10:25
Автор:

Елизавета Черных

Американские ученые обнародовали результаты исследования, в котором они пришли к выводу, что чай с имбирем способен снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Национальную медицинскую библиотеку США. 

Назван напиток, который способен предотвратить рак

Онкологические заболевания - фото из открытых источников

В ходе исследования ученым удалось определить целебные и противораковые свойства имбиря, которые появляются в продукте благодаря веществу гингерол, который содержится в корне растения. Специалисты также выяснили, что имбирь обладает вдвойне полезными свойствами, если добавлять его к зеленому чаю. 

Эксперимент американских ученых показал, что у 30 человек, которые ежедневно употребляли два грамма экстракта имбиря, значительно снизился риск развития онкологических заболеваний, в частности рака кишечника. Растение также помогает контролировать кровяное давление, а вещества, содержащиеся в нем — разжижать кровь. 

Имбирь также признан одним из лучших средств, которые могут укрепить иммунитет и снять воспаление. 

Напомним, что диетолог из Германии Яэль Адлер рассказала, что даже, на первый взгляд, безобидные изменения на коже могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в частности о заболевании раком. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что онколог назвал косметологические процедуры, которые могут стать опасными для здоровья и спровоцировать онкологические заболевания. А также, что американские ученые составили список опасных средств, которые могут спровоцировать риск многих заболеваний. Среди них ожирение, диабет, а также онкология. В этот список попали и некоторые популярные средства гигиены.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/07/tea/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ