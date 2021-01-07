Назван напиток, который способен предотвратить рак

Американские ученые обнародовали результаты исследования, в котором они пришли к выводу, что чай с имбирем способен снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Национальную медицинскую библиотеку США.

Онкологические заболевания - фото из открытых источников

В ходе исследования ученым удалось определить целебные и противораковые свойства имбиря, которые появляются в продукте благодаря веществу гингерол, который содержится в корне растения. Специалисты также выяснили, что имбирь обладает вдвойне полезными свойствами, если добавлять его к зеленому чаю.

Эксперимент американских ученых показал, что у 30 человек, которые ежедневно употребляли два грамма экстракта имбиря, значительно снизился риск развития онкологических заболеваний, в частности рака кишечника. Растение также помогает контролировать кровяное давление, а вещества, содержащиеся в нем — разжижать кровь.

Имбирь также признан одним из лучших средств, которые могут укрепить иммунитет и снять воспаление.

Напомним, что диетолог из Германии Яэль Адлер рассказала, что даже, на первый взгляд, безобидные изменения на коже могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в частности о заболевании раком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что онколог назвал косметологические процедуры, которые могут стать опасными для здоровья и спровоцировать онкологические заболевания. А также, что американские ученые составили список опасных средств, которые могут спровоцировать риск многих заболеваний. Среди них ожирение, диабет, а также онкология. В этот список попали и некоторые популярные средства гигиены.









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