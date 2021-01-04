Онколог назвал косметологические процедуры, которые вызывают рак

Специалист в сфере онкологии и химиотерапии Андрей Базылев рассказал, какие косметологические процедуры могут стать опасными для здоровья и спровоцировать онкологические заболевания.

Косметологические процедуры - фото из открытых источников

По мнению эксперта, вызвать негативные последствия может частое выпрямление волос, поскольку в необходимых для процедуры препаратах содержится вещество формальдегид. Специалист уверяет, что осторожнее всех должны быть сами мастера, потому как угрозу для здоровья может представлять процедура выпрямления, которая делается более восьми раз в месяц.

Специалист также отметил, что просто окрашивание волос, несмотря на множество слухов, не вызывает риск развития онкологии, потому как в краску больше не добавляют канцерогенов.

По мнению онколога, следует избегать косметологических препаратов, в состав которых входит диоксан. Это вещество является опасным, потому что может спровоцировать различные нарушения эндокринной системы, которые в последствии могут вызвать онкологические заболевания.

Андрей Базылев также подчеркнул опасность ультрафиолетовых ламп, которые используют для маникюра. В некоторых случаях частое их использование может вызвать рак кожи, однако для этого нужно использовать лампу более десяти раз ежемесячно.

Ранее "Комментарии" рассказывали, почему некоторые заядлые курильщики не болеют раком. Ученые пришли к выводу, что высокие или низкие риски развития онкологии являются врожденными.

Также мы рассказывали, что американские ученые составили список опасных средств, которые могут спровоцировать риск множества заболеваний. Среди них ожирение, диабет, а также онкология. В этот список попали и некоторые популярные средства гигиены.





















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