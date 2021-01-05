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Безобидный недуг оказался признаком рака

Дерматолог из Германии Яэль Адлер рассказала, что даже, на первый взгляд, безобидные изменения на коже могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем

сегодня, 12:20
Автор:

Елизавета Черных

Раковые заболевания считаются второй из основных причин смерти на планете. Согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость онкологическими заболеваниями в мире за последние десять лет выросла на 33%, поэтому очень важно как можно раньше выявить страшный недуг и начать его лечение. 

Безобидный недуг оказался признаком рака

Онкология - фото из открытых источников

Дерматолог из Германии Яэль Адлер рассказала, что даже, на первый взгляд, безобидные изменения на коже могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. По словам доктора, покраснение и раздражение могут говорить о заболевании внутренних органов. А вот Экзема (острое или хроническое заболевание кожи) может говорить о проблемах с работой желудка или кишечника.

"Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак", — утверждает специалист. 

Доктор также порекомендовала не игнорировать зуд, потому как он может появляться без явных причин, а в случае любых изменений на коже специалист посоветовала незамедлительно обращаться в медицинское учреждение. 

Напомним, что ранее специалист в сфере онкологии и химиотерапии Андрей Базылев рассказал, какие косметологические процедуры могут стать опасными для здоровья и спровоцировать онкологические заболевания. 

Портал "Комментарии" также сообщал, почему люди, которые ведут абсолютно здоровый образ жизни имеют онкологические заболевания, а курильщики со стажем не имеют никаких проблем, в частности с легкими. Ученые на протяжении длительного периода пытались найти ответ, и наконец им это удалось. 





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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/04/rak/
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