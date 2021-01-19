Пять популярных продуктов, отбирающих энергию

В течение дня уровень вашей энергии немного повышается и понижается. Это считается нормой. Однако на этот процесс могут повлиять многие факторы. К ним относятся уровень сна и стресса, уровень физической активности, а также еда, которую вы употребляете.

Названы пять продуктов, которые отбирают энергию - фото: из открытых источников

Еда пополняет организм энергией. Но, это происходит в том случае, если она правильно подобрана. Некоторые продукты могут наоборот отнимать у вас энергию. Мы расскажем о нескольких из них.

1. Белый хлеб, макароны и рис

Обработанные зерна, которые содержатся в белом хлебе, пасте и белом рисе, могут принести организму вред, когда дело касается уровня вашей энергии. Из-за того, что зерна содержат меньше клетчатки, они быстрее перевариваются. По этой причине еда или закуска, богатые обработанными зернами, обычно вызывают быстрое повышение уровня сахара в крови и инсулина, за которым следует снижение энергии.

2. Сухие завтраки, йогурты и другие продукты с добавлением сахара

Многие люди считают хлопья важной частью здорового и бодрящего завтрака. Но это вовсе не так. Большинство хлопьев для завтрака содержат очень мало клетчатки, но содержат значительное количество добавленных сахаров. Фактически, сахар составляет до 50% от общего количества углеводов. Комбинация высокого содержания сахара и низкого содержания клетчатки может привести к резкому скачку уровня сахара в крови и инсулина, что приведет к увеличению энергии и последующему сбою.

3. Кофе

Регулярное употребление этого напитка может со временем истощить вашу энергию. Слишком много кофеина может негативно повлиять на качество вашего сна, что в свою очередь снизит уровень вашей энергии.

4. Энергетические напитки

Как бы странно это не звучало, но эти напитки отбирают вашу энергию. Безусловно, сразу после употребления они могут дать вам кратковременный заряд энергии. Несколько исследований показывают, что энергетические напитки могут повысить концентрацию и память примерно на 24%, а также уменьшить сонливость.

В энергетиках, как правило, содержится много сахара и кофеина. Употребление большого количества сахара может вызвать всплеск вашей энергии, а затем ее резкое падение, что потенциально может вызвать у вас большую усталость, чем до употребления напитка.

5. Фастфуд

Фастфуд имеет высокое содержание жира и низкое содержание клетчатки — два фактора, которые могут замедлить ваше пищеварение. Более медленное пищеварение может снизить скорость поступления питательных веществ, повышающих энергию, в организм, задерживая прирост энергии, который вы обычно ожидаете.

Редкое или умеренное употребление таких продуктов вряд ли будет иметь долгосрочные негативные последствия. Однако если у вас постоянно низкий уровень энергии, вам может быть полезно полностью отказаться от этих продуктов.

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