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Яблочный сидр помогает бороться с раком

Тот факт, что сок из яблок, причем любых сортов, является настоящей "кладовой здоровья", выяснили специалисты Министерства сельского хозяйства США

сегодня, 03:55
Автор:

Ольга Чародий

Полезные свойства яблочного напитка обнаружились в ходе исследований. Так, выяснялось, что сидр богат антиоксидантами, которые снижают риск развития многих видов рака, а также противодействуют изменениям в организме, вызванным свободными радикалами, в частности, процессу старения.

Яблочный сидр помогает бороться с раком

Яблочный сидр (фото из открытых источников)

При этом исследователи напоминают, что, не смотря на свою пользу, сидр является алкогольным напитком и не должен употребляться подростками, беременными и кормящими женщинами, людьми, принимающими лекарства, которые конфликтуют с алкоголем. Различают разный по крепости сидр: "cidre doux" —1,5-3 %; спирта "cidre demi-sec" — примерно 3,5 %; "cidre sec" —5 % до 7,5 %. Последний по крепости аналогичен слабоалкогольным напиткам и не рекомендуется к частому употреблению.

Напомним, известно, что в яблоках содержится много витамина С, фолиевой кислоты, магний, железа, а также клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы.  Людям, страдающим от запоров и других проблем с желудком, рекомендуется кушать яблоки перед едой, примерно за полчаса. Но не стоит увлекаться – для нормализации пищеварения достаточно половинки среднего яблока или одного маленького. Эксперты говорят, что фрукт необходимо есть вместе с кожурой, тогда он принесет максимум пользы для здоровья. Не стоит переживать, если кожура яблока натерта воском — ее используют для лучшей сохранности плодов и более привлекательного вида. Но воск используется пищевой, поэтому вреда он не приносит. Однако способен вызвать аллергическую реакцию. Если это произошло, тогда фрукты лучше употреблять без кожуры.



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Источник: https://alcofan.com/
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