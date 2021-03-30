Названы три специи, которые могут заменить лекарства

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Светлана Шкурупий
Многие специи широко используются не только в кулинарии, но и в медицинских целях. Эксперты выделили среди них 3 основные, которые обладают противовоспалительным эффектом и могут в некоторых случаях заменить лекарственные препараты.
Какие специи могут заменить лекарства (фото из открытых источников)
Куркума
Эта пряность придает блюдам острый вкус, приятный аромат и желтый цвет. В составе куркумы находится много витамина С, К, В, а также железо, йод, кальций, но основным ее компонентом является куркумин — мощный антиоксидант с противовоспалительным эффектом. Регулярное употребление куркумы укрепляет иммунитет, защищает организм от воспалительных процессов, а также улучшает пищеварение.
Имбирь
Из корня имбиря делают лекарственные настойки, порошки и мази, потому что этот продукт обладает целым рядом полезных свойств. С помощью имбиря лечат расстройства пищеварения, головные боли и инфекции. Еще эта специя блокирует факторы, провоцирующие воспаление в организме, и снижает риск образования тромбоцитов. Имбирь хорошо сочетается с рисом, картофелем и мясом.
Босвеллия
Экстракт этого растения используется при многих заболеваниях, в частности артрите, остеохондрозе, подагре, при болях в спине, при повышенных нагрузках на опорно-двигательный аппарат. Босвеллия облегчает боль подобно нестероидным противовоспалительным препаратам.
Напомним, что укрепить иммунную систему можно не только с помощью лекарственных препаратов, но и благодаря проверенным растительным альтернативам. Эксперты назвали специи, которые не только придадут блюдам изысканный вкус, но еще и принесут максимальную пользу здоровью.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая специя может защитить от диабета.
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