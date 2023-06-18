Ученые назвали самый редкий цвет глаз: его имеют 2% населения

Около 10 тыс. лет назад у всех людей на Земле был одинаковый цвет глаз – карий. Однако из-за генетических изменений современный человек имеет несколько вариантов цвета глаз: карий, голубой и зеленый. Именно последний является самым редким. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Healthy.

Ученые назвали самый редкий цвет глаз. Фото из открытых источников

По данным Американской академии офтальмологии (AAO), только 2% населения имеют зеленый цвет глаз, что делает его самым редким. У 79% людей на планете цвет глаз — карий, в то время как все остальные имеют голубой цвет. Специалисты в области офтальмологии объясняют, что цвет глаз определяется меланином, который также окрашивает волосы и кожу.

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"Люди с карими глазами имеют много меланина в радужной оболочке, а люди с голубыми глазами гораздо меньше", — говорит офтальмолог и доктор медицинских наук Юна Рапопорт.

Из-за количества меланина цвет глаз варьируется от светло-голубого до темно-коричневого, тогда как зелёный цвет находится посередине по содержанию меланина.

Офтальмологи отмечают, что толщина радужки также влияет на цвет глаз. Например, если у человека мало меланина и тонкая оболочка, то глаза будут выглядеть голубого или серого цвета. Врачи также объяснили, почему иногда у людей бывают глаза фиолетового цвета. При определенных обстоятельствах свет в окружающей среде отражается под углом, что может временно глазам голубого цвета придавать фиолетовый оттенок.

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