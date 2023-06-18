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Ученые назвали самый редкий цвет глаз: его имеют 2% населения

Исследователи указали цвет глаз, который чаще всего встречается в популяции людей и тот, который является самым редким.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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Около 10 тыс. лет назад у всех людей на Земле был одинаковый цвет глаз – карий. Однако из-за генетических изменений современный человек имеет несколько вариантов цвета глаз: карий, голубой и зеленый. Именно последний является самым редким. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Healthy.

Ученые назвали самый редкий цвет глаз: его имеют 2% населения

Ученые назвали самый редкий цвет глаз. Фото из открытых источников

По данным Американской академии офтальмологии (AAO), только 2% населения имеют зеленый цвет глаз, что делает его самым редким. У 79% людей на планете цвет глаз — карий, в то время как все остальные имеют голубой цвет. Специалисты в области офтальмологии объясняют, что цвет глаз определяется меланином, который также окрашивает волосы и кожу.


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"Люди с карими глазами имеют много меланина в радужной оболочке, а люди с голубыми глазами гораздо меньше", — говорит офтальмолог и доктор медицинских наук Юна Рапопорт.

Из-за количества меланина цвет глаз варьируется от светло-голубого до темно-коричневого, тогда как зелёный цвет находится посередине по содержанию меланина.

Офтальмологи отмечают, что толщина радужки также влияет на цвет глаз. Например, если у человека мало меланина и тонкая оболочка, то глаза будут выглядеть голубого или серого цвета. Врачи также объяснили, почему иногда у людей бывают глаза фиолетового цвета. При определенных обстоятельствах свет в окружающей среде отражается под углом, что может временно глазам голубого цвета придавать фиолетовый оттенок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мужчина съел грязную клубнику и скончался. Медик показал, что произошло с его мозгом.

Также "Комментарии" писали об ученых, назвавших наиболее привлекательную группу крови для комаров.



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Источник: https://www.thehealthy.com/eye-care/rarest-eye-color/
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