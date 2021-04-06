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Главная Новости Здоровье наше тело Ученые назвали простой способ, как замедлить старение
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Ученые назвали простой способ, как замедлить старение

Исследователи выяснили, что с помощью одного микроэлемента можно замедлить процесс старения организма

сегодня, 17:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Старение является неизбежным фактором жизни, но мы способны замедлить его приход с помощью простых способов, например, правильного питания.

Ученые назвали простой способ, как замедлить старение

Как замедлить процесс старения (фото из открытых источников)

Ученые из Эдинбургского университета (Великобритания) заявляют, что для сохранения молодости и красоты необходимо обогащать рацион важным микроэлементом — железом.

Эксперты отметили, что железо в организме выполняет ряд функций, в частности, укрепляет иммунитет, участвует в метаболических процессах, синтезе ДНК и является ключевым фактором в процессе старения. 

В ходе исследования ученые проанализировали генетические данные 1,75 млн человек. В итоге они выявили 10 областей генома, связанных с увеличением продолжительности жизни. К слову, половина из них была обнаружена впервые. Но самое удивительное, что многие из них были связаны с метаболизмом железа.

Уровень этого микроэлемента важно поддерживать в норме, потому что слишком аномальный или очень низкий его показатель может вызвать проблемы со здоровьем (привести к болезни Паркинсона, нарушениям работы печени и снижению иммунитета).

Результаты этого исследования также могут объяснить, почему большое количество богатого железом красного мяса в рационе может быть связано с деструктивными возрастными изменениями.

Если же вам нужно восполнить запасы железа в организме, эксперты рекомендуют обогащать рацион шпинатом, брокколи, тунцом, тыквенными семечками, киноа.

Напомним, что дефицит железа приводит к депрессии, проблемам с кишечником, к ломкости волос и ногтей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты влияют на усвоение железа в нашем организме.


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Источник: http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2020-08/17/content_450941.htm?div=-1
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