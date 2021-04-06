Ученые назвали простой способ, как замедлить старение

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Светлана Шкурупий
Старение является неизбежным фактором жизни, но мы способны замедлить его приход с помощью простых способов, например, правильного питания.
Как замедлить процесс старения (фото из открытых источников)
Ученые из Эдинбургского университета (Великобритания) заявляют, что для сохранения молодости и красоты необходимо обогащать рацион важным микроэлементом — железом.
Эксперты отметили, что железо в организме выполняет ряд функций, в частности, укрепляет иммунитет, участвует в метаболических процессах, синтезе ДНК и является ключевым фактором в процессе старения.
В
ходе исследования ученые проанализировали генетические данные 1,75 млн человек.
Уровень этого микроэлемента важно поддерживать в норме, потому что слишком аномальный или очень низкий его показатель может вызвать проблемы со здоровьем (привести к болезни Паркинсона, нарушениям работы печени и снижению иммунитета).
Результаты этого исследования также могут объяснить, почему большое количество богатого железом красного мяса в рационе может быть связано с деструктивными возрастными изменениями.
Если же вам нужно восполнить запасы железа в организме, эксперты рекомендуют обогащать рацион шпинатом, брокколи, тунцом, тыквенными семечками, киноа.
Напомним, что дефицит железа приводит к депрессии, проблемам с кишечником, к ломкости волос и ногтей.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты влияют на усвоение железа в нашем организме.
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