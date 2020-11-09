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Какие продукты влияют на усвоение железа в нашем организме

Необходимо учитывать, насколько хорошо этот микроэлемент сможет доставляться в организм

сегодня, 20:35
Автор:

Любовь Блажко

Большинство людей уверены в том, что если регулярно кушать продукты, в которых содержится много железа и белка, то уровень гемоглобина должен быть в полном порядке. Но квалифицированный диетолог Светлана Фус рассказала, что если еще с белком проще, то с усвоением железа намного сложнее. Поэтому пришло время детальнее разобраться в этом вопросе.

Какие продукты влияют на усвоение железа в нашем организме

Какие продукты влияют на усвоение железа. Фото: unsplash

Специалист говорит, что важно не только выбирать продукты с необходимыми микроэлементами, но также задуматься о том, как он будет доставляться в организм. Эксперт поделилась, что на этот процесс влияет множество факторов. Например, если кислотность желудочного сока низкая, то железо будет усваиваться организмом не очень хорошо. Плюс, важно учитывать правильное сочетание продуктов, состояние кишечника и наличие определенных веществ, которые способствуют усвоению. 

Светлана рассказывает, что когда мы едим мясо, то получаем около 20 процентов железа. А когда же дело доходит до овощей, круп и бобовых – всего 5 процентов. Именно поэтому поддерживать уровень гемоглобина с помощью яблок, гречки и гранатов сложнее. Для того, чтобы его повысить, необходимо какое-то количество времени и терпения. 

Диетолог резюмирует, что из помидоров, брокколи, цветной капусты, тыквы, моркови и даже картофеля железо усваивается намного лучше, нежели, например, из шпината, хлеба или чечевицы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем опасен дефицит железа и как предотвратить. 


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Источник: https://tsn.ua/lady/zdorovye/zdorovyi-obraz-zhizni/yaki-produkti-vplivayut-na-zasvoyennya-zaliza-u-nashomu-organizmi-1663567.html
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