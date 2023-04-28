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Ученые назвали группу крови, которую склонны выбирать клещи

Проведенные исследования указывают, что некоторые группы крови больше нравятся клещам, чем другие.

28 апреля 2023, 17:30 comments2707
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Автор:

Slava Kot

Ученые из Университета Масарика в Брно решили провести исследование, чтобы проверить, склонны ли клещи выбирать определенные группы крови. Опыт учёных подтвердил этот факт. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.

Ученые назвали группу крови, которую склонны выбирать клещи

Клещей привлекают разные группы крови. Фото из открытых источников

Группа крови человека может быть одним из факторов повышающих риск укуса клеща и в дальнейшем передачи опасных заболеваний. Ученые утверждают, что около 17% клещей инфицированы бактерией, которая может вызвать потенциальную опасную болезнь Лайма.


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Ученые провели исследование, в котором внесли в чашку Петри по капле каждой группы. Все капли были на одинаковом расстоянии. Затем в чашку Петри поместили клеща и подождали 120 секунд, пока животное выберет определенную группу крови.

Эксперимент повторили сотню раз и выяснили, что в большинстве случаев клещи выбирают вторую группу крови – 36%. Наименьший показатель привлекательности для клещей наблюдался в третьей группе крови – 15%. Первая и четвертая группы крови имели средние показатели.

"Люди со второй группой крови должны принять соответствующие меры, чтобы более эффективно защитить себя и снизить риск заражения опасными заболеваниями, передающимися клещами", — говорит автор исследования Алена Заковская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ведущий врач-кардиолог Дипака Бхатта назвал семь продуктов, которые он никогда не ест, чтобы сохранить свое здоровье. В список попали несколько неожиданных позиций.

Также "Комментарии" писали о новом штамме коронавируса Arcturus, который распространяется по миру. В Таиланде зафиксирована первая смерть от этого штамма.



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Источник: https://nypost.com/2018/07/17/people-with-certain-blood-types-more-likely-to-be-bitten-by-ticks/
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