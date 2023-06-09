Ученые назвали группу крови, которая больше всего привлекает комаров

Укус комара. Фото из открытых источников

Исследование ученых из Шри-Ланки показывает, что некоторые виды комаров предпочитают одну из групп крови человека. Ученым удалось объяснить почему так происходит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Research Gate.

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Комары являются переносчиками многих болезней, в частности вирус Денге, лихорадку Западного Нила, болезнь Зика, японский энцефалит и другие. Ученые из Шри-Ланки решили проверить, могут ли некоторые группы крови их привлекать больше других.

Для исследования ученые использовали 300 самок египетских комаров (лат. Aedes aegypti). После 16 часов голодовки ученые поместили комаров в комнату с четырьмя разными группами крови на один час. После этого комаров заморозили, а затем начали набирать кровь из кишечника насекомых, чтобы выяснить, какую группу крови комары выбирали чаще.

Согласно результату исследования комаров больше привлекает первая группа крови. Ее обнаружили почти у 31% комаров. На втором месте оказалась четвертая группа крови с результатом 25%, а менее охотно комары выбирали вторую и третью группу крови – менее 20%. Еще у 8% комаров обнаружили микс разных групп крови.

Ученые объясняют, что люди с первой группой крови имеют на 20-30% более низкий фактор Виллебранда, чем у других. Этот фактор является компонентом крови, который участвует в свертывании, а его дефицит препятствует этому процессу. Так что возможно, что комары предпочитают кровь первой группы, поскольку ее состав может облегчить прохождение пищи в кишечник комара.

Исследователи отмечают, что они изучали комаров Aedes aegypti, встречающихся только в тропических и субтропических регионах мира. Однако исследование других видов также указывает, что комары более склонны выбирать первую группу крови.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали группу крови, которую склонны выбирать клещи.

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