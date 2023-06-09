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Ученые назвали группу крови, которая больше всего привлекает комаров

Ученые провели исследование с комарами и выяснили группу крови, которую они предпочитают.

сегодня, 19:57
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Автор:

Slava Kot

Ученые назвали группу крови, которая больше всего привлекает комаров

Укус комара. Фото из открытых источников

Исследование ученых из Шри-Ланки показывает, что некоторые виды комаров предпочитают одну из групп крови человека. Ученым удалось объяснить почему так происходит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Research Gate.


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Комары являются переносчиками многих болезней, в частности вирус Денге, лихорадку Западного Нила, болезнь Зика, японский энцефалит и другие. Ученые из Шри-Ланки решили проверить, могут ли некоторые группы крови их привлекать больше других.

Для исследования ученые использовали 300 самок египетских комаров (лат. Aedes aegypti). После 16 часов голодовки ученые поместили комаров в комнату с четырьмя разными группами крови на один час. После этого комаров заморозили, а затем начали набирать кровь из кишечника насекомых, чтобы выяснить, какую группу крови комары выбирали чаще.

Согласно результату исследования комаров больше привлекает первая группа крови. Ее обнаружили почти у 31% комаров. На втором месте оказалась четвертая группа крови с результатом 25%, а менее охотно комары выбирали вторую и третью группу крови – менее 20%. Еще у 8% комаров обнаружили микс разных групп крови.

Ученые объясняют, что люди с первой группой крови имеют на 20-30% более низкий фактор Виллебранда, чем у других. Этот фактор является компонентом крови, который участвует в свертывании, а его дефицит препятствует этому процессу. Так что возможно, что комары предпочитают кровь первой группы, поскольку ее состав может облегчить прохождение пищи в кишечник комара.

Исследователи отмечают, что они изучали комаров Aedes aegypti, встречающихся только в тропических и субтропических регионах мира. Однако исследование других видов также указывает, что комары более склонны выбирать первую группу крови.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали группу крови, которую склонны выбирать клещи.

Также "Комментарии" писали о том, что произойдет с организмом человека, если вы будете есть ежедневно клубнику.



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Источник: https://www.researchgate.net/publication/334129199_Blood_Feeding_Preference_of_Female_Aedes_aegypti_Mosquitoes_for_Human_Blood_Group_Types_and_Its_Impact_on_Their_Fecundity_Implications_for_Vector_Control
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