Ученые нашли простой и эффективный способ снизить давление

Как известно, ходьба считается лучшей физической активностью для гипертоников. Вдобавок к этому ученые из Канады решили сравнить эффективность пеших прогулок и растяжки в снижении артериального давления, пишет журнал Human kinetics.

Как снизить давление - фото из открытых источников

Ученые провели исследование, в котором задействовали 40 мужчин и женщин старшего возраста с диагностированной гипертонией или артериальной гипертензией. На протяжении 60 дней одна группа участников эксперимента выполняла упражнения на растяжку всего тела в течение 30 минут пять дней в неделю, вторая группа столько же времени уделяла ходьбе. На протяжении всего исследования ученые постоянно измеряли артериальное давление всех добровольцев.

В результате исследователи выяснили, что у тех, кто выполнял упражнение на растяжку, наблюдались лучшие результаты в нормализации давления. Ученые также отметили, что всем, кто регулярно ходил, удалось сбросить лишний вес. Ученые пришли к выводу, что гипертоникам стоит совмещать пешие прогулки с растяжкой. Во время таких занятий растягиваются не только мышцы, но и кровеносные сосуды, которые, в том числе питают артерии.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что картофель — всеми любимый овощ, может вызывать скачки давления, поэтому злоупотреблять им не стоит. Исследователи отметили, что все дело в крахмале, который содержится в картофеле.

Также издание писало о том, что врачи выяснили, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) стоит употреблять тыквенное масло, оно обладает целым рядом полезных свойств, в частности приводит показатели давления в норму.





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