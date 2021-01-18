kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.01.2021

BTC/USD

36518.25

ETH/USD

1240.97

LTC/USD

149.69

НБУ 18.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Ученые нашли простой и эффективный способ снизить давление
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые нашли простой и эффективный способ снизить давление

Ученые из Канады решили сравнить эффективность пеших прогулок и растяжки в снижении артериального давления

сегодня, 16:30
Автор:

Елизавета Черных

Как известно, ходьба считается лучшей физической активностью для гипертоников. Вдобавок к этому ученые из Канады решили сравнить эффективность пеших прогулок и растяжки в снижении артериального давления, пишет журнал Human kinetics.

Ученые нашли простой и эффективный способ снизить давление

Как снизить давление - фото из открытых источников

Ученые провели исследование, в котором задействовали 40 мужчин и женщин старшего возраста с диагностированной гипертонией или артериальной гипертензией. На протяжении 60 дней одна группа участников эксперимента выполняла упражнения на растяжку всего тела в течение 30 минут пять дней в неделю, вторая группа столько же времени уделяла ходьбе. На протяжении всего исследования ученые постоянно измеряли артериальное давление всех добровольцев. 

В результате исследователи выяснили, что у тех, кто выполнял упражнение на растяжку, наблюдались лучшие результаты в нормализации давления. Ученые также отметили, что всем, кто регулярно ходил, удалось сбросить лишний вес. Ученые пришли к выводу, что гипертоникам стоит совмещать пешие прогулки с растяжкой. Во время таких занятий растягиваются не только мышцы, но и кровеносные сосуды, которые, в том числе питают артерии.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что картофель — всеми любимый овощ, может вызывать скачки давления, поэтому злоупотреблять им не стоит. Исследователи отметили, что все дело в крахмале, который содержится в картофеле. 

Также издание писало о том, что врачи выяснили, что людям, страдающим гипертонией (повышенным давлением) стоит употреблять тыквенное масло, оно обладает целым рядом полезных свойств, в частности приводит показатели давления в норму.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/18/1/article-p21.xml
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ