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"Убивает" позвоночник: в какой позе не следует спать

Эксперты рассказали, в какой позе не стоит спать, потому что она негативно влияет на позвоночник

сегодня, 21:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Положение, в которой мы привыкли спать, вполне может стать причиной плохого самочувствия, а иногда даже вызывать нарушения сна. Поэтому, нужно знать, какие позы являются опасными. В этом вопросе помогают разбираться специалисты.

"Убивает" позвоночник: в какой позе не следует спать

Какая поза для сна «убивает» позвоночник / Фото: depositphotos

Доктор Раймонд Джонатан Ха отметил, что не стоит спать на животе, такая поза является одной из самых неправильных, потому что оказывает дополнительное давление на мышцы и суставы позвоночника, сглаживая естественный изгиб. Плюс ко всему, в таком положении мы поворачиваем шею, а это может вызвать болевые ощущения в верхней части спины. 

Терапевт Марлин Колдуэлл рассказала, что самой комфортной является поза на спине, потому что позволяет весу равномерно распределяться по всему телу, не создавая давления на конкретные точки. Она подчеркивает, что очень важно держать спину в нейтральном положении, особенно, если уже присутствует болевой синдром.

А еще сон в таком положении облегчает боль и давление в носовых пазухах, снижает приступы головной боли, а также сохраняет молодость, поскольку сон лицом в подушку может привести к образованию мимических морщин. 

Напомним, профессор Нилонг Вяс рассказал, что шум – одно из главных препятствий для хорошего ночного сна. Но что же делать, если у вас шумные соседи?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что учеными из Университета Мердока назвали пряность, которую нужно употреблять людям, страдающим бессонницей.

Читайте также, что поза на животе — это своеобразная бомба замедленного действия. Она плохо влияет на работу половых органов, меняет работу сердечно-сосудистой системы.


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Источник: https://storinka.com.ua/2021/12/hirurg-nazval-pozu-dla-sna-kotoraa-ubivaet-pozvonocnik/
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