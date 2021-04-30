Названа пряность, которая помогает при бессоннице

Бессонница – это не только недостаток сна, но и неспособность хорошо высыпаться, и с этой проблемой сталкиваются многие люди. Но специалисты из Университета Мердока (Австралия) нашли специю, которая помогает улучшить сон.

Как справиться с бессонницей (фото из открытых источников)

Ученые отмечают, что бессонница и другие нарушения сна, если их игнорировать, могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, к ожирению, болезням сердца или сахарному диабету. Но исправить проблему можно, как оказалось, с помощью шафрана — очень полезной и одной из самых дорогих пряностей в мире.

Исследование показало, что употребление 15 мг шафрана 2 раза в день на протяжение месяца улучшает качество и продолжительность сна. При этом заметные изменения произошли в течение первых семи дней эксперимента.

Автор исследования Адриан Лопрести отметил, что шафран также является эффективным фармацевтическим антидепрессантом, поэтому помогает пациентам с депрессией (легкой и средней степени тяжести).

Также эфирное масло шафрана является антиоксидантом и помогает бороться с раковыми клетками. Еще одно полезное свойство шафрана заключается в улучшении зрения у людей, страдающих, в силу естественных процессов старения организма, мышечной дегенерацией или пигментным ретинитом.

Напомним, каждый человек хоть раз сталкивался с бессонницей — распространенным нарушением сна. Она может появиться из-за множества причин и вызвать серьезные последствия, если ничего не предпринимать. Но есть несколько приемов, которые помогут справиться с этим состоянием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые назвали опасное последствие бессонницы.

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