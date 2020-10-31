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Пять приемов, которые помогут побороть бессонницу

Бессонница знакома каждому человеку в той или иной степени

сегодня, 02:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, каждый человек хоть раз сталкивался с бессонницей — распространенным нарушением сна. Она может появиться из-за множества причин и вызвать серьезные последствия, если ничего не предпринимать. Издание Lucky-women поделилось несколькими приемами, которые помогут справиться с этим состоянием.

Пять приемов, которые помогут побороть бессонницу

Отказ от гаджетов

Если хотите нормализовать свой сон, тогда откажитесь от телефонов и других гаджетов, которые мешают вам уснуть. Их яркий свет вредно воздействует на нервную систему. Когда идете спать — оставляйте телефон или планшет в другой комнате. 

Дыхательная гимнастика

Для того, чтобы расслабиться и обогатить организм кислородом, попробуйте использовать дыхательную гимнастику, в частности метод "4-7-8". В течение 4 секунд вдыхайте глубоко воздух, затем задержите дыхание на 7 секунд, а затем выдыхайте воздух ртом в течение 8 секунд. 

Принимайте магний

Добавьте в свой рацион питания побольше продуктов, которые содержат магний, потому что этот элемент положительно действует на нервную систему. Ионы магния нормализуют активность нервных клеток, участвуют в синтезе нейромедиаторов, обеспечивая антиоксидантное действие. Или же можно обратиться к врачу, чтобы он выписал специальные препараты, содержащие магний. 

Затемненность

Постарайтесь засыпать в полной темноте, чтобы в организме начал вырабатываться мелатонин — гормон сна. Желательно выключить даже кнопки цифровых гаджетов. 

Свежесть

Перед сном проветрите помещение, чтобы температура в комнате была в диапазоне 18-21 градус. Это поможет вам быстрее уснуть и лучше отдохнуть ночью. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые обнаружили связь между бессонницей и лишним весом. 


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