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Исследователи сообщили, какие проблемы может вызвать сон на животе

Поза на животе во время сна - это своеобразная бомба замедленного действия

18 января 2021, 23:25
Автор:

Кириєнко Анна

Испанские ученые пришли к мнению, что сон на животе негативно влияет на здоровье и самочувствие человека.

Исследователи сообщили, какие проблемы может вызвать сон на животе

Сон на животе - в чем вред. Фото: volkovysk.by

Исследователи считают, что поза на животе — это своеобразная бомба замедленного действия. Она плохо влияет на работу половых органов, меняет работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, лежа на животе мы вредим и другим внутренним органам: желудку, кишечнику и двенадцатиперстной кишке.

Вне на животе препятствует нормальному дыханию. Во время такого сна грудная клетка человека сплющивается, поэтому воздуху сложнее поступать в организм.

Когда мы спим подобным образом, нам приходится поворачивать голову вправо или влево. Такое положение перекрывает сонную артерию и мешает мозгу насыщаться кислородом и кровью. Это может вызвать инсульт у пожилых людей и ухудшить самочувствие самой здоровой особи.

Не рекомендуется спать в позе на животе и людям, имеющим проблемы с осанкой и позвоночником.

Сон на животе вредит не только состоянию здоровья, а и внешнему виду. Сон на животе плохо отражается на состоянии груди. Эта поза сдавливает грудь и вызывает морщины на коже. Мелкими морщинами покрывается и кожа лица.

Поэтому ученые рекомендуют всем любителям поспать на спине изменить позу, хоть поначалу это может показаться почти невозможным.

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Источник: https://panaceya35.ru/articles/id/5
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