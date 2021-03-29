Три важных «ингредиента» здорового образа жизни

Если хотите оставаться энергичными, молодыми и здоровыми, тогда следите за своим образом жизни и не забывайте о трех важных "ингредиентах", которые его формируют.

Здоровый образ жизни / Фото: Depositphotos

Здоровый образ жизни — это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение его физического, душевного и социального благополучия. Эксперты говорят, что сон, питание и движение — вот три кита, на которых строится ЗОЖ. Если с ними все хорошо, тогда и самочувствие будет прекрасным.

Полноценный сон — первый и самый важный "ингредиент" здоровья. Каждому человеку нужен отдых для восстановления сил и энергии, ведь сон укрепляет иммунитет, улучшает метаболизм, работу нервной системы, а также положительно влияет на внешний вид.

Второй "ингредиент" — еда. Что, как и когда есть — вы решаете самостоятельно. Но эксперты советуют недельку-другую посчитать калории или просто записать, что и сколько вы едите. Выясните, какие "отношения" у вас с едой. Недоедаете? Переедаете? Слишком много сладкого? Жирного? А, может, алкоголя? Посмотрите на статистику и вы поймете, в каком направлении стоит двигаться.

Третий "ингредиент" — движение. Для поддержания здоровья нужна физическая активность, поэтому минимум час в день уделяйте спорту (бегу, плаванию, зарядке, йоге — на свое усмотрение). Ваша задача — напомнить всем мышцам в теле об их существовании и предназначении.

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