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Как проверить свое здоровье за одну минуту: простой способ

Все мы знаем, как важно следить за самочувствием

сегодня, 00:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждому человеку нужно научится прислушиваться к своему организму, реагировать на его сигналы и периодически проходить обследования. Но проверить состояние своего здоровья можно и самостоятельно, на это потребуется всего одна минута.

Как проверить свое здоровье за одну минуту: простой способ

Фото: Depositphotos

Если вы чувствуете, что с вашим организмом что-то не так, а пойти к врачу по каким-то причинам нет возможности, тогда попробуйте этот способ проверки.

Итак, возьмите обычную ложку, смочите слюной и проведите по всей поверхности языка. После этого, положите прибор в прозрачный пакет и поместите под лампу (или другой яркий свет). Спустя одну минуту проверьте ложку, если она будет чистая, без разводов и неприятного запаха — у вас нет проблем со здоровьем внутренних органов.

Как проверить свое здоровье за одну минуту: простой способ - фото 2

Если же вы чувствуете резкий "гнилистый" запах, тогда стоит проконсультироваться с врачом и проверить состояние своих легким и желудка. А вот запах аммиака может указывать на проблемы с почками. 

Если на ложке вы увидели белые или желтые разводы с налетом, тогда вполне вероятно, что у вас нарушена работа щитовидной железы. Если разводы фиолетового оттенка — проверьте уровень холестерина в крови, бронхи и систему своего кровообращения. Оранжевый цвет может предупреждать о заболеваемости почек. 

Важно! Данный метод носит лишь информативный характер. Поставить правильный диагноз и назначить лечение может только врач на основе ваших результатов анализов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как определить состояние здоровья по цвету языка.


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Источник: https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/odin-prostoj-sposob-proverit-svoe-zdorove-za-1-minutu-1501815/
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