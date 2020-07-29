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Как определить состояние здоровья по цвету языка

По состоянию языка можно определить, какие органы не в порядке

сегодня, 03:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Как определить состояние здоровья по цвету языка

Языком мы обычно все пробуем на вкус, и именно он предупреждает нас о слишком горячей или несвежей пище. Однако этот орган способен сигнализировать не только о вкусовых качествах продуктов, но и давать представление о здоровье.  На своей странице в Instagram врач-терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, как по цвету языка можно диагностировать заболевания.

Что происходит, если язык меняет цвет:

- Выраженный красный цвет органа – неполадки в работе легких, сердечной мышцы.

- Насыщенный розовый оттенок – в организме развивается воспалительный процесс, начало ОРВИ.

- Синюшный оттенок кончика или корня свидетельствует об аритмии, проблемах с сосудами, сердцем.

- Желтоватый тон говорит о нарушениях в работе, структурных изменениях печени. 

- "Бескровный", светлый цвет всего языка сигнализирует об анемии.

- Бледность у корня может говорить о заболеваниях желчного пузыря.

Налет

Это также важный показатель здоровья организма:

- желтоватый – печеночные патологии;

- серо-белесый, "грязный" налет – паразитарная инвазия, большое количество патогенной микрофлоры в кишечнике;

- тонкий – желудочные и кишечные патологии;

- серый, тяжело снимающийся – язвенные поражения;

- еле заметный, легкий – пониженный уровень кислотности желудочного сока;

- толстый слой налета свидетельствует о гастрите, интоксикации, инфекции.

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