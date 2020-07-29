Как определить состояние здоровья по цвету языка

Язык
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Светлана Шкурупий
Языком мы обычно все пробуем на вкус, и именно он предупреждает нас о слишком горячей или несвежей пище. Однако этот орган способен сигнализировать не только о вкусовых качествах продуктов, но и давать представление о здоровье. На своей странице в Instagram врач-терапевт Эни-Олорунда Владимир Самуэлевич рассказал, как по цвету языка можно диагностировать заболевания.
Что происходит, если язык меняет цвет:
- Выраженный красный цвет органа – неполадки в работе легких, сердечной мышцы.
- Насыщенный розовый оттенок – в организме развивается воспалительный процесс, начало ОРВИ.
- Синюшный оттенок кончика или корня свидетельствует об аритмии, проблемах с сосудами, сердцем.
- Желтоватый тон говорит о нарушениях в работе, структурных изменениях печени.
- "Бескровный", светлый цвет всего языка сигнализирует об анемии.
- Бледность у корня может говорить о заболеваниях желчного пузыря.
Налет
Это также важный показатель здоровья организма:
- желтоватый – печеночные патологии;
- серо-белесый, "грязный" налет – паразитарная инвазия, большое количество патогенной микрофлоры в кишечнике;
- тонкий – желудочные и кишечные патологии;
- серый, тяжело снимающийся – язвенные поражения;
- еле заметный, легкий – пониженный уровень кислотности желудочного сока;
- толстый слой налета свидетельствует о гастрите, интоксикации, инфекции.
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