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Пять факторов, ускоряющих старение: как их избежать, чтобы быть молодым

Следование этим простым советам поможет замедлить процесс старения и сохранить здоровье на долгие годы.

сегодня, 17:40
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Автор:
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Slava Kot

Некоторые обычные привычки могут значительно ускорить процесс старения. Кроме известных вредных факторов, таких как курение и алкоголь, есть менее очевидные причины, влияющие на скорость биологического старения. Портал "Комментарии" подобрал пять факторов, которые следует учитывать, если вы хотите долгой и здоровой молодости.

Пять факторов, ускоряющих старение: как их избежать, чтобы быть молодым

Факторы, влияющие на старение. Фото из открытых источников

Социальная изоляция

Чувство одиночества и отчужденности может ускорить старение. По данным исследований, люди, имеющие мало социальных контактов, чаще страдают деменцией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и депрессией. Активная социальная жизнь, участие в жизни общества и поддержка связей с близкими помогают сохранять здоровье и молодость.

Недостаточная защита от солнца

Использование солнцезащитного крема и очков не только защищает кожу и глаза от ультрафиолетового излучения, но и предотвращает появление морщин. Ношение больших очков может уменьшить риск повреждения от солнца, защитить кожу вокруг глаз и сохранить ее эластичность.

Малоподвижный образ жизни

Сидящий образ жизни отрицательно влияет на здоровье. Исследования показывают, что отсутствие физической активности снижает шансы здорового старения. Даже незначительные ежедневные упражнения, такие как ходьба или садоводство, могут оказать положительное влияние на продолжительность жизни. Рекомендуемая физическая активность – не менее 150 минут в неделю.

Хронический стресс

Постоянный стресс способствует воспалительным процессам в организме, что ускоряет старение. Причины стресса могут быть разнообразными: от финансовых затруднений до ухода за близкими. Определите источники стресса и старайтесь уменьшить их влияние на вашу жизнь.

Питание

Диета, богатая сахаром и обработанными продуктами, негативно влияет на метаболизм и может приводить к ускоренному старению клеток. Выбирайте здоровые продукты, чтобы сохранить молодость и продлить жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что умерла самая старая женщина на планете.

Также "Комментарии" писали о пяти вещах, которые повышают шансы прожить до 100 лет.



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