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Покраснение языка назвали симптомом опасного заболевания

Лучше этот симптом не игнорировать

сегодня, 10:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Врачи давно говорят о том, что язык способен сигнализировать не только о вкусовых качествах продуктов, но и давать представление о здоровье человека. Недавнее исследование ученых доказало, что покраснения языка может быть симптомом серьезного заболевания.

Покраснение языка назвали симптомом опасного заболевания

на какое заболевание указывает покраснение языка (фото из открытых источников)

Специалисты рассказали, что гладкий, опухший и покрасневший язык может указывать на то, что в организме не хватает витамина В12. И если вовремя не среагировать, то повышается риск развития пернициозной анемии — заболевания, обусловленного нарушением кроветворения. Особенно чувствительны к дефициту витамина В12 костный мозг и ткани нервной системы.

По словам исследователей, недостаток этого вещества в организме может вызвать повреждение нервов и стать причиной онемения конечностей, а также потери рефлексов и мышечной слабости. Кроме этих симптомов человек также ощущает постоянную слабость, испытывает проблемы при передвижении, и может даже потерять сознание. В связи с этим, ученые не рекомендуют игнорировать данный симптом и всегда обращать внимание на цвет своего языка. 

Для того чтобы восполнить дефицит витамина В12 в организме необходимо пересмотреть свой рацион питания и включить в него больше рыбы, птицы, яиц, трески, молока, сыра, мидий и других продуктов. Важно также сходить на обследование к врачу. 

Напомним, недавно ученые заявили, что постоянная усталость и вялость может указывать на повышение сахара в крови, который может привести к различным заболеваниям, если не следить за его уровнем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские ученые заявили, что перхоть может оказаться симптомом серьезной болезни.


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Источник: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/pernicious-anemia
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