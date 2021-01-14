Покраснение языка назвали симптомом опасного заболевания

Врачи давно говорят о том, что язык способен сигнализировать не только о вкусовых качествах продуктов, но и давать представление о здоровье человека. Недавнее исследование ученых доказало, что покраснения языка может быть симптомом серьезного заболевания.

на какое заболевание указывает покраснение языка (фото из открытых источников)

Специалисты рассказали, что гладкий, опухший и покрасневший язык может указывать на то, что в организме не хватает витамина В12. И если вовремя не среагировать, то повышается риск развития пернициозной анемии — заболевания, обусловленного нарушением кроветворения. Особенно чувствительны к дефициту витамина В12 костный мозг и ткани нервной системы.

По словам исследователей, недостаток этого вещества в организме может вызвать повреждение нервов и стать причиной онемения конечностей, а также потери рефлексов и мышечной слабости. Кроме этих симптомов человек также ощущает постоянную слабость, испытывает проблемы при передвижении, и может даже потерять сознание. В связи с этим, ученые не рекомендуют игнорировать данный симптом и всегда обращать внимание на цвет своего языка.

Для того чтобы восполнить дефицит витамина В12 в организме необходимо пересмотреть свой рацион питания и включить в него больше рыбы, птицы, яиц, трески, молока, сыра, мидий и других продуктов. Важно также сходить на обследование к врачу.

Напомним, недавно ученые заявили, что постоянная усталость и вялость может указывать на повышение сахара в крови, который может привести к различным заболеваниям, если не следить за его уровнем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британские ученые заявили, что перхоть может оказаться симптомом серьезной болезни.

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