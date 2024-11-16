Почему вредно принимать горячий душ ежедневно: названа главная причина

Особенно в прохладные осенние вечера прием горячего душа для многих людей стал ежедневной привычкой. Вот только медицинские эксперты считают, что регулярный горячий душ имеет как преимущества, так и риски. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Best Life".

Горячий душ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что больше всего от ежедневного приема горячего душа страдает ваша кожа. В исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Medicine, авторы обнаружили, что горячая вода гораздо сильнее влияет на кожу, чем холодная. Те, кто умывался горячей водой, ощущали ослабление кожного барьера, повышение уровня pH и покраснение. Их кожа также значительно высыхала из-за отсутствия влаги и задержки воды.

Если у вас есть склонность к акне или другим кожным заболеваниям, горячий душ может усугубить ситуацию, поскольку теплая вода стимулирует выделение больше кожного жира.

Также длительное пребывание в горячей воде может временно повысить АД, что может быть опасным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы сделать душ безопаснее нужно не использовать чрезмерно горячую воду. Оптимальная температура для душа — около 37-38°C. Как для ваших волос, так и для кожи, теплый душ – лучший выбор на каждый день.

Также стоит позаботиться об увлажнении кожи после душа. После душа обязательно используйте увлажняющие кремы или масла. Не проводите в душе больше 10-15 минут. Это поможет избежать чрезмерного высушивания кожи и других отрицательных последствий.

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