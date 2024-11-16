Плакать очень полезно: топ уникальных эффектов от слез

Плач – это естественная реакция на разные эмоции, от глубокой печали до великой радости. Хотя плач часто ассоциируется с негативными эмоциями, он имеет много полезных свойств для нашего физического и психического здоровья, сообщает портал "Комментарии".

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Плач помогает выводить токсины из организма. Есть три типа слез: рефлекторные, непрерывные и эмоциональные. Эмоциональные слезы содержат гормоны стресса и другие токсины, которые выводятся из организма во время плача. Это помогает снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие.

Плач активирует парасимпатическую нервную систему, помогающую организму расслабиться и восстановиться. Хотя эффект не мгновенный, несколько минут плача могут значительно снизить уровень тревожности и создать ощущение покоя.

Плач способствует высвобождению окситоцина и эндогенных опиоидов, известных как эндорфины. Эти химические вещества помогают уменьшить как физическую, так и эмоциональную боль. После плача человек может чувствовать определенное онемение и покой, что является еще одним примером самоуспокоения.

Плач, особенно рыдания, может улучшить настроение. Во время рыдания мы производим много быстрых вдохов прохладного воздуха, что помогает регулировать температуру мозга. Прохладный мозг более приятен для тела и ума, что может улучшить настроение после эпизода плача.

Плач является способом сигнализировать окружающим о необходимости поддержки. Это известно как межличностная польза. С детства плач является поведением, способствующим получению комфорта и заботы от других. Это помогает укрепить социальную поддержку в трудные времена.

Частота плача может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и норм. По данным исследований, американские женщины плачут в среднем 3,5 раза в месяц, в то время как мужчины – около 1,9 раза в месяц. Важно помнить, что плач – это естественный и здоровый способ выражения эмоций и нет "правильной" или "неправильной" частоты плача.

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