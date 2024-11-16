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Распространенные продукты, которые "убивают" кровь

Какие продукты отрицательно влияют на состояние крови

сегодня, 06:25
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Кречмаровская Наталия

Здоровье крови является важным аспектом общего состояния организма. Некоторые продукты могут негативно влиять на состав и функции крови, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и других проблем, сообщает портал "Комментарии".

Распространенные продукты, которые "убивают" кровь

Иллюстративное фото

Обработанное мясо, такое как колбасы, сосиски и бекон содержит высокий уровень насыщенных жиров и соли. Высокое потребление этих продуктов может привести к повышению уровня холестерина и АД, что отрицательно влияет на состояние крови.

Сладкие напитки, такие как газированные и фруктовые соки с добавленным сахаром, могут повышать уровень глюкозы в крови. Это может привести к инсулинорезистентности и повышению риска развития диабета 2 типа.

Чрезмерное потребление соли может привести к задержке жидкости в организме и повышению АД. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, что может привести к гипертонии и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Рекомендуется ограничить потребление соли до 2,300 мг в день, а для людей с повышенным риском – до 1,500 мг.

Трансжиры, содержащиеся во многих обработанных продуктах, таких как выпечка, фаст-фуд и маргарин, являются одними из самых вредных для здоровья крови. Они повышают уровень ЛПНП и снижают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Чрезмерное потребление алкоголя может привести к повышению АД и уровню триглицеридов в крови. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и кровеносные сосуды, что может привести к сердечным заболеваниям и инсультам.

Продукты, богатые рафинированными углеводами, такими как белый хлеб, белый рис и сладости, могут быстро повышать уровень глюкозы в крови. Это может привести к инсулинорезистентности и повышению риска развития диабета 2 типа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие продукты "убивают" мозг.



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