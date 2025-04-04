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Почему старшие люди постоянно мерзнут: названы главные причины

Повышенная чувствительность к холоду – одна из наиболее распространенных жалоб у людей постарше.

сегодня, 11:11
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Автор:
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Slava Kot

С возрастом многие люди испытывают холод более интенсивно, и пожилые люди чаще, чем молодые, получают дискомфорт из-за низких температур. Доктор Шам Сингх объяснил, откуда повышена чувствительность к холоду у пожилых людей.

Почему старшие люди постоянно мерзнут: названы главные причины

Почему пожилые люди постоянно мерзнут. Фото из открытых источников

Многие люди после 60 лет замечают, что даже при комфортной температуре им холодно. Это не случайность и не субъективное впечатление. По словам американского доктора Шама Сингха из клиники WINIT, это естественное следствие процессов старения, влияющих на обмен веществ, мышечную массу и кровообращение.

"Процесс старения замедляет метаболизм, уменьшает мышечную массу и снижает эффективность кровообращения, что приводит к заметному снижению способности организма производить и удерживать тепло. Все эти вещи могут заставить пожилых людей мерзнуть сильнее, чем младших", — объясняет доктор Сингх.

Основные причины, почему старшие люди мерзнут чаще

Замедление метаболизма

С возрастом тело работает медленнее. После 60 лет базовый обмен веществ снижается, так что организм генерирует меньше тепла, а терморегуляция становится менее эффективной.

Снижение мышечной массы и жира

Мышцы не только отвечают за движение, но и за выработку тепла. Уменьшение мышечной ткани и подкожного жира лишает тело природного "обогревателя" и изоляции.

Плохое кровообращение

Часто у пожилых людей кровь плохо циркулирует до конечностей. Поэтому руки, ноги и нос быстрее мерзнут. В некоторых случаях это может даже угрожать обморожением.

Проблемы со здоровьем и лекарства

Анемия, диабет, гипотиреоз и заболевания сердца могут усиливать чувство холода. К этому прилагается действие некоторых лекарств, таких как бета-блокаторы или диуретики, влияющие на кровообращение или тепловую регуляцию.

Чтобы помочь организму согреться, Шам Сингх советует сохранять активность, теплее одеваться и чаще посещать врача, чтобы избежать хронических болезней. По его словам, также следует избегать резких изменений температур и следить за рационом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему пожилые люди меньше спят.

Также "Комментарии" писали о том, почему пожилые люди должны пить больше чая.



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Источник: https://www.care.com/c/why-do-older-people-get-cold/
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