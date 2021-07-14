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Главная Новости Здоровье наше тело От диабета и переломов: названы полезные свойства пива
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От диабета и переломов: названы полезные свойства пива

Испанские ученые отметили, что хмельной напиток в очень умеренных дозах положительно влияет на человеческий организм

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи из Испании отметили, что пиво — многими любимый напиток, в умеренной дозе может оказывать на организм положительное действие. 

От диабета и переломов: названы полезные свойства пива

Чем полезно пиво / Фото: iStock

Специалисты рассмотрели влияние как безалкогольного, так и пива, которое содержит разные проценты алкоголя. Они отметили, что хмельной напиток действительно обладает полезными свойствами, важно лишь учитывать количество выпитого. По мнению ученых, пиво в разумных дозах укрепляет работу сердечно-сосудистой системы, защищая от развития серьезных заболеваний.

Кроме того, пенный напиток может защитить мужчин от сахарного диабета, поскольку у тех, кто не употреблял пива, риск развития нарушения регуляции глюкозы в крови был выше. 

Еще исследователи отметили, что умеренное употребление пива может снизить риск переломов, потому что в напитке есть соединения, которые действуют с кремнием и укрепляют костную систему организма, а также зубы. 

Также хмельной напиток способен повысить уровень "хорошего" холестерина. Но такой эффект наблюдался, когда добровольцы выпивали не более 50 граммов пива в день.

Испанские исследователи в своей работе подчеркнули, что не пропагандируют употребление спиртных напитков, лишь отмечают, что в совсем небольшой дозе пиво может оказывать положительное влияние на здоровье. Если же количество выпитого не контролировать, то эффект будет обратным.

Напомним, исследователи обнаружили у пива еще одну неожиданную способность — напиток способен улучшать работу иммунной системы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую закуску категорически врачи не рекомендуют употреблять с пивом.


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Источник: https://www.mdpi.com/2072-6643/13/3/879
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