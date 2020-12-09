Описаны самые продолжительные симптомы при коронавирусе

Швейцарские ученые из университета Женевы провели исследование, в ходе которого назвали самые продолжительные симптомы у людей с коронавирусным заболеванием. По мнению специалистов, они могут тревожить заболевших на протяжении нескольких месяцев.

ФОТО: Из открытых источников

В исследование принимали участие более 650 участников — их состояние ученые оценивали на 30-45 день после диагностирования коронавируса. Большую часть испытуемых составляли женщины — 60%, более 20% медицинских работников, а также 68% людей, которые не входили в группу риска заболевания. Ученые отметили, что 62,5% среди мужчин, которые принимали участие в исследовании, наоборот входили в группу риска.

Исследователи зафиксировали, что у трети пациентов на протяжении месяца после постановки диагноза, были зафиксированы одышка, потеря вкуса и обоняния, а также усталость.

Результаты нового исследования подтверждают данные предыдущего, в котором ученые сообщили о продолжительном сохранении симптомов коронавирусной инфекции от 14 до 21 дня.

Напомним, что ранее британские ученые рассказали, как вернуть вкус и обоняние после коронавирусного заболевания. Эксперты уверяют, что вернуть важнейшие чувства можно с помощью специальных тренировок.

Ранее "Комментарии"сообщали, что ученые разработали новый препарат для иммунной терапии рака. Подкожная инъекция препарата теклистамаба оказалась безопасной и влечет за собой ответ у большинства пациентов с рецидивом или рефрактерной миеломой (заболеванием кроветворной системы, возникающим из плазматических клеток).





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