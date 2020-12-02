Восстановить вкус и обоняние после COVID-19 можно с помощью специальных тренировок - исследование

Британские ученые уверяют, что вернуть вкус и обоняние после коронавирусной инфекции можно с помощью определенных тренировок. Эксперты из университета Восточной Англии рассказали, что именно поможет восстановить важнейшие чувства.

ФОТО: Из открытых источников

Для этого ученые объяснили, что такое паросмия. Это симптом, когда люди ощущают неприятные или даже тошнотворные запахи вместо тех, которые должны. К примеру, лимон может пахнуть сгнившими овощами, а, например, шоколад бензином или ацетоном. Этот симптом очень часто ассоциируют с нарушениями запахов в следствии коронавируса. Однако, он также может появляться из-за других инфекций или серьезных травм головы.

Для восстановления обоняния и вкуса эксперты советуют выполнять следующее: требуется нюхать, как минимум, четыре самых разных запаха дважды в день на протяжении нескольких месяцев. Это так называемая тренировка, которая нацелена на восстановление нейропластичности — способности нашего мозга реорганизоваться, чтобы компенсировать определенную травму.

К слову, потеря вкуса и обоняния является одним из самых распространенных симптомов коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день в общей сложности заболели 758 264 человека.

Ранее "Комментарии" рассказывали, чего Путин назвал дату массовой вакцинации россиян от коронавируса. Президент РФ поручил на следующей неделе начать массовую вакцинацию от коронавируса в России. Сообщается, что в первую очередь начнут прививать социально чувствительные категории, в частности, врачей и учителей. Использоваться будет вакцина российского производства "Спутник V". По словам Путина, к концу этой недели будет произведено более 2 млн доз российского препарата.

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