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Не игнорируйте: названы первые симптомы болезни почек

Медик из США Линн Постон рассказал о первых симптомах заболевания почек, которые нельзя игнорировать

сегодня, 09:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Почки – исключительно важный для благополучной жизни орган нашего тела. Но многие заболевания почек развиваются незаметно, поскольку симптомы начинают проявляться не сразу, а на те, которые появляются, люди не обращают внимания. 

Не игнорируйте: названы первые симптомы болезни почек

Как распознать болезни почек / фото: Shutterstock.com

Американский эксперт Линн Постон рассказал, какие первые симптомы болезней почек должны стать "тревожным" звоночком. В первую очередь, по словам врача, вызвать беспокойство должны болезненные ощущения в области большого пальца ноги. Такой сигнал может быть следствием начинающейся подагры (патология связана с отложением солей мочевой кислоты, которые кристаллизируются в тканях и влияют на поражение суставов,- прим. авт.). В таких случаях, чаще всего страдает большой палец на нижней конечности. Такая проблема может развиться, если почкам не удается эффективно выполнять свои функции по фильтрации мочевой кислоты. В результате она скапливается в крови. Но к подагре может привести и злоупотребление алкоголем. 

Отметим, что распознать болезни почек можно и по боли в области спины — под ребрами, справа или слева от позвоночника. Боль может распространяться и на другие области — живот или пах. Не стоит терпеть, в таких случаях нужно срочно обратиться к специалисту. 

Отечность, снижение выработки мочи, сухость и зуд кожи, потеря аппетита, мутная моча, температура, тошнота, постоянное чувство усталости — все эти симптомы также могут указывать на то, что ваши почки дали сбой. Если вы заметили эти симптомы, тогда нужно записаться к нефрологу или урологу и пройти обследование. 

Напомним, какие три вещества "убивают" почки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как избежать появления камней в почках.


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Источник: https://lenta.ua/mediki-perechislili-pervye-simptomy-bolezni-pochek-kotorye-nelzya-ignorirovat-95616/
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