Не игнорируйте: названы первые симптомы болезни почек

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Светлана Шкурупий
Почки – исключительно важный для благополучной жизни орган нашего тела. Но многие заболевания почек развиваются незаметно, поскольку симптомы начинают проявляться не сразу, а на те, которые появляются, люди не обращают внимания.
Как распознать болезни почек / фото: Shutterstock.com
Американский эксперт Линн Постон рассказал, какие первые симптомы болезней почек должны стать "тревожным" звоночком. В первую очередь, по словам врача, вызвать беспокойство должны болезненные ощущения в области большого пальца ноги. Такой сигнал может быть следствием начинающейся подагры (патология связана с отложением солей мочевой кислоты, которые кристаллизируются в тканях и влияют на поражение суставов,- прим. авт.). В таких случаях, чаще всего страдает большой палец на нижней конечности. Такая проблема может развиться, если почкам не удается эффективно выполнять свои функции по фильтрации мочевой кислоты. В результате она скапливается в крови. Но к подагре может привести и злоупотребление алкоголем.
Отметим, что распознать болезни почек можно и по боли в области спины — под ребрами, справа или слева от позвоночника. Боль может распространяться и на другие области — живот или пах. Не стоит терпеть, в таких случаях нужно срочно обратиться к специалисту.
Отечность, снижение выработки мочи, сухость и зуд кожи, потеря аппетита, мутная моча, температура, тошнота, постоянное чувство усталости — все эти симптомы также могут указывать на то, что ваши почки дали сбой. Если вы заметили эти симптомы, тогда нужно записаться к нефрологу или урологу и пройти обследование.
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