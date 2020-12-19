Девять способов избежать камней в почках

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Ольга Чародий
Камни в почках образуются из веществ, растворенных в моче. Когда моча слишком концентрированная или в почках протекает какое-то бактериальное воспаление, то начинают образовываться кристаллы, из которых и образуются твердые камни.
ФОТО: Из открытых источников
Чтобы избежать из появления:
1. Избегайте обезвоживания
2. Используйте меньше соли
3. Ешьте больше продуктов, богатых кальцием
4. Сведите к минимуму продукты, богатые оксалатами — это шоколад, кофе, чай, бобовые, картофель, арахис, свекла, продукты из сои, пшеница.
5. Пейте апельсиновый сок
6. Ешьте меньше красного мяса
7. Ограничьте потребление сахара и газировки
8. Употребляйте больше овощей и зелени
9. Ограничьте алкоголь По мнению медиков, соблюдение этих правил поможет избежать образования камней в почках.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине много детей и взрослых стоят на очереди на донорство, некоторые несколько лет, а некоторые, к сожалению, умирают так и не дождавшись здоровый орган. Самое тяжелое, когда касается здоровья ребенка. Для еще одного ребенка появилась надежда на пересадку. Донором стал 38-летний мужчина, который погиб после черепно-мозговой травмы. Решение о донорстве приняли его родственники. Родственники решили сделать важный шаг и подарить на здоровую жизнь какому-то ребенку. Для многих людей – это тяжелый шаг, отдать органу близкого человека на донорство, но некоторые понимают, что можно подарить долгую жизнь какому-то человеку. Об операции сообщила основатель всеукраинской платформы донорства "IDonor" Ирина Заславец.
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