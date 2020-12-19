Девять способов избежать камней в почках

Камни в почках образуются из веществ, растворенных в моче. Когда моча слишком концентрированная или в почках протекает какое-то бактериальное воспаление, то начинают образовываться кристаллы, из которых и образуются твердые камни.

ФОТО: Из открытых источников

Чтобы избежать из появления:

1. Избегайте обезвоживания

2. Используйте меньше соли

3. Ешьте больше продуктов, богатых кальцием

4. Сведите к минимуму продукты, богатые оксалатами — это шоколад, кофе, чай, бобовые, картофель, арахис, свекла, продукты из сои, пшеница.

5. Пейте апельсиновый сок

6. Ешьте меньше красного мяса

7. Ограничьте потребление сахара и газировки

8. Употребляйте больше овощей и зелени

9. Ограничьте алкоголь По мнению медиков, соблюдение этих правил поможет избежать образования камней в почках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине много детей и взрослых стоят на очереди на донорство, некоторые несколько лет, а некоторые, к сожалению, умирают так и не дождавшись здоровый орган. Самое тяжелое, когда касается здоровья ребенка. Для еще одного ребенка появилась надежда на пересадку. Донором стал 38-летний мужчина, который погиб после черепно-мозговой травмы. Решение о донорстве приняли его родственники. Родственники решили сделать важный шаг и подарить на здоровую жизнь какому-то ребенку. Для многих людей – это тяжелый шаг, отдать органу близкого человека на донорство, но некоторые понимают, что можно подарить долгую жизнь какому-то человеку. Об операции сообщила основатель всеукраинской платформы донорства "IDonor" Ирина Заславец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!