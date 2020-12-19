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Девять способов избежать камней в почках

С проблемой образования камней в почках и мочеточнике сталкивается, по статистике Минздрава Украины, каждый седьмой житель Украины. Мочекаменная болезнь - это одно из самых распространенных заболеваний в урологии

сегодня, 01:30
Автор:

Ольга Чародий

Камни в почках образуются из веществ, растворенных в моче. Когда моча слишком концентрированная или в почках протекает какое-то бактериальное воспаление, то начинают образовываться кристаллы, из которых и образуются твердые камни.

Девять способов избежать камней в почках

ФОТО: Из открытых источников

Чтобы избежать из появления:

1. Избегайте обезвоживания

2. Используйте меньше соли

3. Ешьте больше продуктов, богатых кальцием

4. Сведите к минимуму продукты, богатые оксалатами — это шоколад, кофе, чай, бобовые, картофель, арахис, свекла, продукты из сои, пшеница.

5. Пейте апельсиновый сок

6. Ешьте меньше красного мяса

7. Ограничьте потребление сахара и газировки

8. Употребляйте больше овощей и зелени

9. Ограничьте алкоголь По мнению медиков, соблюдение этих правил поможет избежать образования камней в почках.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине много детей и взрослых стоят на  очереди на донорство, некоторые несколько  лет, а  некоторые, к сожалению, умирают  так и не дождавшись здоровый  орган. Самое  тяжелое, когда касается здоровья ребенка.  Для  еще одного ребенка появилась надежда на пересадку. Донором стал 38-летний мужчина, который погиб после черепно-мозговой травмы. Решение о донорстве приняли его родственники. Родственники решили сделать важный шаг и подарить  на  здоровую жизнь какому-то ребенку. Для многих людей – это тяжелый  шаг,  отдать  органу близкого  человека на  донорство,  но некоторые понимают, что можно подарить  долгую  жизнь какому-то человеку.  Об операции сообщила основатель всеукраинской платформы донорства "IDonor" Ирина Заславец.


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Источник: https://mic.dp.ua/
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