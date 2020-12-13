В Украине провели операцию по пересадке почки ребенку

В Украине много детей и взрослых стоят на очереди на донорство, некоторые несколько лет, а некоторые, к сожалению, умирают так и не дождавшись здоровый орган. Самое тяжелое, когда касается здоровья ребенка. Для еще одного ребенка появилась надежда на пересадку. Донором стал 38-летний мужчина, который погиб после черепно-мозговой травмы.

Решение о донорстве приняли его родственники. Родственники решили сделать важный шаг и подарить на здоровую жизнь какому-то ребенку. Для многих людей – это тяжелый шаг, отдать органу близкого человека на донорство, но некоторые понимают, что можно подарить долгую жизнь какому-то человеку. Об операции сообщила основатель всеукраинской платформы донорства "IDonor" Ирина Заславец.

"Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает. Мама, говорят врачи, "в шоке". Женщина до сих пор не верит, что это состоялось в действительности. И ее можно понять… К сожалению, без боли потери в трансплантации никак.. Светлая память донору…" — говорится в сообщении.

Кроме малышки с почечной недостаточностью органы донора спасли жизнь еще трем людям. Человек после смерти пожертвовал своими органами, чтобы другие люди жили. Операция по пересадке почки проходила в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

Напомним, "Комментарии" писали, что первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае. Операция длилась 18 часов. Об этом сообщил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо. Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета.

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