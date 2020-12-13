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В Украине провели операцию по пересадке почки ребенку

Первую в Украине пересадку трехлетнему ребенку почки от умершего донора провели врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

13 декабря 2020, 03:20
Автор:

Ольга Чародий

В Украине много детей и взрослых стоят на  очереди на донорство, некоторые несколько  лет, а  некоторые, к сожалению, умирают  так и не дождавшись здоровый  орган. Самое  тяжелое, когда касается здоровья ребенка.  Для  еще одного ребенка появилась надежда на пересадку. Донором стал 38-летний мужчина, который погиб после черепно-мозговой травмы.

В Украине провели операцию по пересадке почки ребенку

Решение о донорстве приняли его родственники. Родственники решили сделать важный шаг и подарить  на  здоровую жизнь какому-то ребенку. Для многих людей – это тяжелый  шаг,  отдать  органу близкого  человека на  донорство,  но некоторые понимают, что можно подарить  долгую  жизнь какому-то человеку.  Об операции сообщила основатель всеукраинской платформы донорства "IDonor" Ирина Заславец.

"Ночью фантастический Владислав Закордонец с командой удалили пораженные инфекцией почки, катетер и установили девочке донорскую почку. Она работает. Мама, говорят врачи, "в шоке". Женщина до сих пор не верит, что это состоялось в действительности. И ее можно понять… К сожалению, без боли потери в трансплантации никак.. Светлая память донору…" — говорится в сообщении.

Кроме малышки с почечной недостаточностью органы донора спасли жизнь еще трем людям. Человек после смерти пожертвовал своими  органами, чтобы  другие люди жили. Операция по пересадке почки проходила в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

Напомним, "Комментарии" писали, что первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае. Операция длилась 18 часов. Об этом сообщил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо. Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета. 


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Источник: https://www.facebook.com/surgery.org.ua/posts/2860302704221041?__cft__[0]=AZU_cxgEojdaWtEanqooHYR24a3oKucd2SJbIZA9Z5qE-8tMtra601gPyDM2ozbbyuqEWufyuFH7y_8ubHbH-dS254wKGUcKroFc_VfX2wbEMxNz7UyjkYUpzrxCjky0UPhVK4Z91pBcYkKc9h6HFlDM&__tn__=%2CO%2CP-R
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