В Украине провели операцию по пересадке почки ребенку

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Ольга Чародий
В Украине много детей и взрослых стоят на очереди на донорство, некоторые
несколько лет, а некоторые, к сожалению, умирают так и не дождавшись здоровый орган. Самое
тяжелое, когда касается здоровья ребенка. Для еще
одного ребенка появилась надежда на пересадку. Донором стал 38-летний мужчина,
который погиб после черепно-мозговой травмы.
Решение о донорстве приняли его родственники. Родственники решили сделать важный шаг и подарить на
здоровую жизнь какому-то ребенку. Для многих людей – это тяжелый шаг,
отдать органу близкого человека на
донорство, но некоторые понимают,
что можно подарить долгую жизнь какому-то человеку. Об операции сообщила основатель всеукраинской
платформы донорства "IDonor" Ирина Заславец.
Кроме малышки с почечной недостаточностью органы донора спасли жизнь еще трем людям. Человек после смерти пожертвовал своими органами, чтобы другие люди жили. Операция по пересадке почки проходила в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.
Напомним, "Комментарии" писали, что первая в мире пересадка головы человека была проведена на трупе в Китае. Операция длилась 18 часов. Об этом сообщил итальянский нейрохирург Серджо Канаверо. Операция была проведена командой из Харбинского медицинского университета.
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