Не игнорируй: важный симптом, указывающий на скорое развитие сердечного приступа

Так, ученые сообщают, что на приближающийся сердечный приступ может указывать один четкий симптом, который, на первый взгляд, никоим образом не связаны с нормальным функционированием сердца. Речь идет о внезапной зубной боли.

Симптом сердечного приступа/Фото из открытых источников





Специалисты настаивают на том, что люди, ранее никогда не страдавшие от вспышек сильной зубной боли, должны не игнорировать произошедшее и обратить пристальное внимание на состояние своего здоровья.





По словам врачей, всему виной блуждающий нерв, который проходит аккурат между мозгом и сердечной мышцей. Таким образом боль в нем может проявляться в случае нехватки кровоснабжения, что в дальнейшем может спровоцировать развитие инсульта либо же инфаркта. Таким образом резкая зубная боль, которая возникает абсолютно внезапно, может "сигнализировать" о приближающемся сердечном приступе.

Также медики напоминают и о прочих признаках возможного приближения сердечного приступа: дискомфорт и болезненные ощущения в грудной клетке, а также сложности с дыханием в состоянии покоя и при незначительной физической нагрузке. Кроме этого, бить тревогу следует при повышенной потливости, головокружении, тошноте, а также неритмичном и учащенном сердцебиении.