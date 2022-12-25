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Не игнорируй: важный симптом, указывающий на скорое развитие сердечного приступа

Специалисты утверждают, что ежегодно количество людей, которые страдают от заболеваний сердечно-сосудистой системы, неуклонно возрастает.

сегодня, 19:49
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Автор:

Анна Нестерова

Так, ученые сообщают, что на приближающийся сердечный приступ может указывать один четкий симптом, который, на первый взгляд, никоим образом не связаны с нормальным функционированием сердца. Речь идет о внезапной зубной боли.

Не игнорируй: важный симптом, указывающий на скорое развитие сердечного приступа

Симптом сердечного приступа/Фото из открытых источников


Специалисты настаивают на том, что люди, ранее никогда не страдавшие от вспышек сильной зубной боли, должны не игнорировать произошедшее и обратить пристальное внимание на состояние своего здоровья. 


По словам врачей, всему виной блуждающий нерв, который проходит аккурат между мозгом и сердечной мышцей. Таким образом боль в нем может проявляться в случае нехватки кровоснабжения, что в дальнейшем может спровоцировать развитие инсульта либо же инфаркта. Таким образом резкая зубная боль, которая возникает абсолютно внезапно, может "сигнализировать" о приближающемся сердечном приступе.

Также медики напоминают и о прочих признаках возможного приближения сердечного приступа: дискомфорт и болезненные ощущения в грудной клетке, а также сложности с дыханием в состоянии покоя и при незначительной физической нагрузке. Кроме этого, бить тревогу следует при повышенной потливости, головокружении, тошноте, а также неритмичном и учащенном сердцебиении.

Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты назвали причины возникновения инфаркта у молодых людей. До недавнего времени считалось, что инфаркт — это патология, которая "грозит" старшему поколению, однако на самом деле все не так однозначно.

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