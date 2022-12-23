Эксперты назвали причины возникновения инфаркта у молодых людей

В последние несколько десятилетий специалисты начали отмечать тот факт, что сердечно-сосудистые заболевания начали стремительно "молодеть". И если раньше при упоминании инфаркта или инсульта в голове проносились мысли о пожилых людях, то сегодня дела обстоят иначе.

Инфаркт/ Фото из открытых источников

По мнению авторитетных экспертов, современная молодежь предпочитает вести нездоровый образ жизни и плохо следит за состоянием своего здоровьем. Это, в том числе, может приводить к проблемам с сердечно-сосудистой системой и не только.

Так, эксперты считают, что именно нездоровое и несбалансированное питание является одним из главных факторов, влияющих на возникновение инфаркта у молодых людей сегодня. Специалисты установили, что калорийная и некачественная пища, в частности, фастфуд, сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диетологи советуют ограничить потребление нездоровой пищи и в качестве профилактики образования атеросклероза придерживаться средиземноморской диеты.

Кроме этого способствуют развитию инфаркта в молодом возрасте такие факторы, как хроническое переутомление, нарушение сна, неполноценный отдых и малоподвижный образ жизни. Кардиологи отмечают, что молодые люди часто проводят ночи за игрой в компьютер или на вечеринках, что со временем значительно "подкашивает" состояние их организма.

"Стоит понимать, что именно в темное время суток происходит выработка “плохого” холестерина, который как раз и может стать основной причиной появления атеросклероза", — предупреждают специалисты.

Для справки: Инфаркт — это омертвление органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии. Симптомы инфаркта: боль или неприятные ощущения в середине грудной клетки, а также в руках, левом плече, локтях, челюсти или спине. В некоторых случаях, например при инфаркте миокарда, боль может отсутствовать.

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