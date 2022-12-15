Названы витамины, которые избавят вас от выпадения волос

Выпадение волос – это естественный процесс, который связан с обновлением кожных покровов. В среднем человек ежедневно теряет от 50 до 100 волосков и этот показатель считается нормой.

Выпадение волос/ Фото из открытых источников

Однако бывают случаи, когда количество выпадающих волос становится намного больше и переходит все допустимые пределы. В такой ситуации нужно определить причину происходящего и проконсультироваться со специалистом.

Самостоятельно же вы можете пересмотреть свой ежедневный рацион и начать усиленно принимать витамины D и E, которые считаются основным строительным элементом здоровых и крепких волос.

Причины выпадения волос:

- гормональные сбои

- проблемы с щитовидной железой

- синдром хронической усталости

- химиотерапия

- воздействие на организм вредных химических или радиоактивных веществ

- дефицит витаминов и несбалансированное питание

- частные диеты и ослабленный иммунитет

- неправильный уход за волосами: частое окрашивание агрессивными красками, химическая завивка, использование утюжков и плоек, ежедневная сушка феном.

Какие витамины помогут остановить выпадение волос:

Обязательно начните принимать витамины E и D или витаминно-минеральные комплексы, которые содержат их. Это поможет остановить выпадение волос и сделает их густыми, блестящими и здоровыми.

Также рекомендуется добавить в рацион овощные соки. Это будет способствовать росту волос. Остановить процесс чрезмерного выпадения шевелюры способен правильный, сбалансированный рацион с достаточным количеством овощей, фруктов и белковых продуктов. Откажитесь от строгих диет и начните питаться правильно. Ешьте дробно и малыми порциями. Замените все вредные продукты более здоровыми аналогами: майонез — сметаной, фастфуд — рисом или гречкой с куриной грудкой и салатом, а газировку — соками и водой с лимоном.

Также специалисты советуют обратить внимание на Омега-3, которые содержат много витамина Е, а иногда и витамин D, которые являются основой для здоровых волос.

Витамин С вообще можно принимать без консультации с врачом, так как именно он участвует во всех процессах по улучшению роста волос, а также предотвращает появление седины.

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