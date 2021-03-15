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Названы три популярные привычки, разрушающие здоровье

От этих привычек лучше избавиться

сегодня, 18:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Специалисты из Польши рассказали о трех безобидных, на первый взгляд, привычках, которые могут "подорвать" ваше здоровье.

Названы три популярные привычки, разрушающие здоровье

Какие привычки способны разрушить здоровье (фото из открытых источников)

Сон после еды

Бывает, что после сытной трапезы начинает клонить в сон и многие люди поддаются этому искушению и ложатся вздремнуть. Но медики категорически не рекомендуют этого делать, потому что такая привычка плохо влияет на желудочно-кишечный трак и способствует развитию запоров. Сон после еды нарушает пищеварительный процесс. 

Чаепитие после приема пищи

После приема пищи многие сразу устраивают чаепитие, но чай или кофе может помешать усваивать организму ценные витамины и минералы, в частности снижать усвоение железа, который очень важен для иммунитета. Помимо этого, под действием чая ухудшается переваривание белков и жиров.

Интенсивная физическая деятельность после еды

Спать после сытного обеда или ужина нежелательно, но и заниматься интенсивной физической деятельностью также не стоит. Такая привычка может нарушить работу всего организма, в том числе и пищеварения, а также спровоцировать боли в желудке и другие нарушения. 

Напомним, эксперты назвали пищевую привычку, которая опасна для иммунной системы. Оказалось, что речь идет о злоупотреблении продуктами, в составе которых много фруктозы. Ученый Фрэнсис Крик отметил, что фруктоза может повысить риск развития диабета второго типа, а также неалкогольной жировой болезни печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что консультант по кардио-торакальной хирургии в больнице Фортис Маниш Хиндуджа рассказал, какие несложные ежедневные действия помогут позаботиться о сердце — самом главном органе в нашем теле.


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Источник: https://www.medikforum.ru/zoj/116070-tri-rasprostranennye-privychki-sposobny-razrushat-zdorove.html
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