Названы три популярные привычки, разрушающие здоровье

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Светлана Шкурупий
Специалисты из Польши рассказали о трех безобидных, на первый взгляд, привычках, которые могут "подорвать" ваше здоровье.
Какие привычки способны разрушить здоровье (фото из открытых источников)
Сон после еды
Бывает, что после сытной трапезы начинает клонить в сон и многие люди поддаются этому искушению и ложатся вздремнуть. Но медики категорически не рекомендуют этого делать, потому что такая привычка плохо влияет на желудочно-кишечный трак и способствует развитию запоров. Сон после еды нарушает пищеварительный процесс.
Чаепитие после приема пищи
После приема пищи многие сразу устраивают чаепитие, но чай или кофе может помешать усваивать организму ценные витамины и минералы, в частности снижать усвоение железа, который очень важен для иммунитета. Помимо этого, под действием чая ухудшается переваривание белков и жиров.
Интенсивная физическая деятельность после еды
Спать после сытного обеда или ужина нежелательно, но и заниматься интенсивной физической деятельностью также не стоит. Такая привычка может нарушить работу всего организма, в том числе и пищеварения, а также спровоцировать боли в желудке и другие нарушения.
Напомним, эксперты назвали пищевую привычку, которая опасна для иммунной системы. Оказалось, что речь идет о злоупотреблении продуктами, в составе которых много фруктозы. Ученый Фрэнсис Крик отметил, что фруктоза может повысить риск развития диабета второго типа, а также неалкогольной жировой болезни печени.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что консультант по кардио-торакальной хирургии в больнице Фортис Маниш Хиндуджа рассказал, какие несложные ежедневные действия помогут позаботиться о сердце — самом главном органе в нашем теле.
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