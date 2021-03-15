Названы три популярные привычки, разрушающие здоровье

Специалисты из Польши рассказали о трех безобидных, на первый взгляд, привычках, которые могут "подорвать" ваше здоровье.

Какие привычки способны разрушить здоровье (фото из открытых источников)

Сон после еды

Бывает, что после сытной трапезы начинает клонить в сон и многие люди поддаются этому искушению и ложатся вздремнуть. Но медики категорически не рекомендуют этого делать, потому что такая привычка плохо влияет на желудочно-кишечный трак и способствует развитию запоров. Сон после еды нарушает пищеварительный процесс.

Чаепитие после приема пищи

После приема пищи многие сразу устраивают чаепитие, но чай или кофе может помешать усваивать организму ценные витамины и минералы, в частности снижать усвоение железа, который очень важен для иммунитета. Помимо этого, под действием чая ухудшается переваривание белков и жиров.

Интенсивная физическая деятельность после еды

Спать после сытного обеда или ужина нежелательно, но и заниматься интенсивной физической деятельностью также не стоит. Такая привычка может нарушить работу всего организма, в том числе и пищеварения, а также спровоцировать боли в желудке и другие нарушения.

Напомним, эксперты назвали пищевую привычку, которая опасна для иммунной системы. Оказалось, что речь идет о злоупотреблении продуктами, в составе которых много фруктозы. Ученый Фрэнсис Крик отметил, что фруктоза может повысить риск развития диабета второго типа, а также неалкогольной жировой болезни печени.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что консультант по кардио-торакальной хирургии в больнице Фортис Маниш Хиндуджа рассказал, какие несложные ежедневные действия помогут позаботиться о сердце — самом главном органе в нашем теле.

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