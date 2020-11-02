Здоровое сердце просто необходимо каждому человеку для долгой и комфортной жизни. Консультант по кардио-торакальной хирургии в больнице Фортис Маниш Хиндуджа рассказал, какие несложные ежедневные действия помогут позаботиться о самом главном органе в нашем теле.

Простые привычки, которые сохранят здоровье вашего сердца. Фото: unsplash

Конечно же, правильное питание является залогом здорового сердца, а значит и счастливой жизни. Так, специалист рекомендует кушать больше зелени, овощей, фруктов. Также он добавил, что важно выпивать дневную норму воды.

Ежедневный распорядок дня не только упростит вам жизнь, но и позитивно скажется на вашем здоровье. Потому что просыпаясь и засыпая в одно и то же время, вы получаете качественный сон, от которого, соответственно, зависит здоровье вашего сердца.

Эксперт уверен в том, что не нужно прекращать общаться в виртуальном формате, ведь полная самоизоляция может вызвать депрессию у человека. А разговор с близким другом или родственником (пусть даже онлайн) поможет сохранять позитивный настрой, оберегая ваше сердце от стрессов.

Бросить курить и употреблять алкоголь – это то, что подвластно только вам. А если вы хотите сохранить здоровье сердца, то от этих пагубных привычек лучше отказаться. Маниш утверждает, что курение приводит к закупорке артерий, а частое употребление спиртных напитков снижает иммунитет и повышает предрасположенность к инфекциям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!