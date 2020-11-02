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Простые привычки, которые сохранят здоровье вашего сердца

Сохранять здоровье сердца крайне важно, потому что сердце - главный орган, функционирование которого зависит от правильного питания и физической подготовки

сегодня, 19:05
Автор:

Любовь Блажко

Здоровое сердце просто необходимо каждому человеку для долгой и комфортной жизни. Консультант по кардио-торакальной хирургии в больнице Фортис Маниш Хиндуджа рассказал, какие несложные ежедневные действия помогут позаботиться о самом главном органе в нашем теле. 

Простые привычки, которые сохранят здоровье вашего сердца

Простые привычки, которые сохранят здоровье вашего сердца. Фото: unsplash

Конечно же, правильное питание является залогом здорового сердца, а значит и счастливой жизни. Так, специалист рекомендует кушать больше зелени, овощей, фруктов. Также он добавил, что важно выпивать дневную норму воды.

Ежедневный распорядок дня не только упростит вам жизнь, но и позитивно скажется на вашем здоровье. Потому что просыпаясь и засыпая в одно и то же время, вы получаете качественный сон, от которого, соответственно, зависит здоровье вашего сердца.

Эксперт уверен в том, что не нужно прекращать общаться в виртуальном формате, ведь полная самоизоляция может вызвать депрессию у человека. А разговор с близким другом или родственником (пусть даже онлайн) поможет сохранять позитивный настрой, оберегая ваше сердце от стрессов. 

Бросить курить и употреблять алкоголь – это то, что подвластно только вам. А если вы хотите сохранить здоровье сердца, то от этих пагубных привычек лучше отказаться. Маниш утверждает, что курение приводит к закупорке артерий, а частое употребление спиртных напитков снижает иммунитет и повышает предрасположенность к инфекциям.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, привычки, которые разрушают сердце. 


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Источник: https://indianexpress.com/article/lifestyle/health/here-are-simple-things-you-can-do-at-home-to-keep-your-heart-healthy-6913872/
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