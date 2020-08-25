Названы привычки, которые разрушают сердце

У самого важного органа в нашем теле не бывает выходных или отпуска, поэтому нарушение правильной работы сердца негативно сказывается и на всех остальных процессах. Исследование, которое было опубликовано в в Annals of Internal Medicine, показало от каких привычек лучше отказаться, чтобы сохранить сердце здоровым. Об этом пишет издание newsyou.info

Долгое сидение на одном месте. Ученые этого исследования обнаружили, что сидение (без необходимого количества физической нагрузки) повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14 процентов. А также увеличивает риск преждевременной смерти на 40 процентов.

Привычки, которые разрушают сердце. Фото: levita-med

Чрезмерное употребление красного мяса. Существует неразрывная связь между повышенным употреблением красного мяса и повышенным холестерином в крови, что ведет к заболеваниям сердца.

Отсутствие пеших прогулок. Чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо минимум полчаса прогулки на свежем воздухе.

Злоупотребление сладким. Ученые данного исследования также обнаружили, что люди, которые около 20 процентов калорий получают из сахаров, имеют более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.





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