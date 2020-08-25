Чем полезен гранат для здоровья и иммунитета

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Светлана Шкурупий
Близится
осень, а значит пора укреплять свою иммунную систему. А помогут в этом деле
правильные продукты питания. На своей странице в Instagram врач-диетолог Аня
Берсенева рассказала, чем полезен гранат и почему его обязательно стоит добавлять
в рацион.
Специалист
отметила, что этот фрукт обладает сильнейшими свойствами. Его антиоксидантные
возможности оцениваются выше, чем у зеленого чая и красного вина. В составе
граната есть много флавоноидов - мощных антиоксидантов, которые замедляют
старение организма и защищают его от серьезных заболеваний, в частности рака. Исследователи
выяснили, что регулярное употребление граната снижает риск появление рака
молочной железы.
Также
этот фрукт содержит эллаготанины - полифенольные соединения, которые обладают
сильным антибактериальным эффектом. Кроме уникальных антиоксидантов гранат еще
богат на дубильные и азотистые вещества: катехины, аминокислоты, жирные масла, включающие
линолевую, олеиновую и другие ценные кислоты. Эти вещества укрепляют иммунную
систему, выводят соли тяжелых металлов из организма, а также помогают
в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Но пользу приносит не только мякоть плода, но и его кожура. В ней содержится калий, железо, марганец, цинк, кальций, а также витамин С. На основе гранатовой кожуры можно приготовить настойки, которые улучшают пищеварение, помогают при простуде и в целом благоприятно действуют на организм.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, почему гранатовый сок нужно пить круглый год.
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