Чем полезен гранат для здоровья и иммунитета

Близится осень, а значит пора укреплять свою иммунную систему. А помогут в этом деле правильные продукты питания. На своей странице в Instagram врач-диетолог Аня Берсенева рассказала, чем полезен гранат и почему его обязательно стоит добавлять в рацион.

Специалист отметила, что этот фрукт обладает сильнейшими свойствами. Его антиоксидантные возможности оцениваются выше, чем у зеленого чая и красного вина. В составе граната есть много флавоноидов - мощных антиоксидантов, которые замедляют старение организма и защищают его от серьезных заболеваний, в частности рака. Исследователи выяснили, что регулярное употребление граната снижает риск появление рака молочной железы.

Также этот фрукт содержит эллаготанины - полифенольные соединения, которые обладают сильным антибактериальным эффектом. Кроме уникальных антиоксидантов гранат еще богат на дубильные и азотистые вещества: катехины, аминокислоты, жирные масла, включающие линолевую, олеиновую и другие ценные кислоты. Эти вещества укрепляют иммунную систему, выводят соли тяжелых металлов из организма, а также помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Но пользу приносит не только мякоть плода, но и его кожура. В ней содержится калий, железо, марганец, цинк, кальций, а также витамин С. На основе гранатовой кожуры можно приготовить настойки, которые улучшают пищеварение, помогают при простуде и в целом благоприятно действуют на организм.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему гранатовый сок нужно пить круглый год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!