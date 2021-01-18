Названы смертельные дозы популярных продуктов

Даже самая полезная еда способна стать смертельным ядом для человека. Конечно, если употребить её в запрещенном количестве. У каждого продукта есть свое ограничение потребления.

Сколько и чего нельзя есть, чтобы не умереть - фото: из открытых источников

Итак, в каких же объёмах нельзя употреблять ту или иную пищу, чтобы не навредить своему здоровью или же вовсе не умереть. Мы назовём 5 популярных продуктов, с которыми большинство людей сталкивается ежедневно.

1. Вода

Наверняка, каждый знает, что в день нужно выпивать определённое количество воды. Однако выпив 7 литров воды можно умереть. Почки не смогут обработать такое количество жидкости и вывести ее из организма. Результатом может быть отек внутренних органов, головного мозга и остановка дыхания.





2. Кофе

Многие не представляют своего дня чашки кофе, а может и нескольких чашек. Однако мало кто знает убийственную дозу этого напитка. Смертельной дозой считается 113 кофейных чашек (по 250 мл). Стоит отметить, что в этом случае человек, скорее всего, умер бы не от передозировки кофеина, а от водного отравления: 113 чашек на самом деле — это почти 30 литров воды.





3. Шоколад

В шоколаде содержится небольшое количество теобромина. Это мощное средство, стимулирующее центральную нервную систему. В случае, если человек съест 85 плиток шоколада (почти 10 кг) за один раз, это приведет сначала к тошноте и диарее, затем к эпилептическому припадку, потом к внутреннему кровотечению, инфаркту миокарда и, наконец, к смерти.





4. Алкоголь

Для здорового мужчины смертельной дозой будет 1,25 литра 40% алкоголя. Это 27 шотов по 45 мл. Однако это произойдет только в том случае, если мужчина сможет выпить всё это в течение часа и его не стошнит.





5. Соль

Ежедневная норма соли составляет примерно 2,8 грамма. Смертельная доза соли составляет 255 граммов за один присест (примерно 48 чайных ложек). Если кто-то решит выбрать этот способ самоубийства, это будет действительно достойный сожаления выбор, потому что смерть будет мучительной и долгой.









Стоит помнить, что с любым продуктом, даже самым полезным, нельзя перебарщивать. Если все употреблять в меру, то можно обезопасить себя от проблем со здоровьем.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что медики раскрыли неожиданную пользу ананасового сока, а также о том, что врачи назвали худшее время для употребления алкоголя.

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