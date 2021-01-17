Врачи назвали худшее время для употребления алкоголя

Пожалуй, каждый знает о том, что злоупотреблять спиртными напитками не стоит, иначе можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, по словам врачей, алкоголь по-разному влияет на организм человека, в зависимости от времени суток. Когда он него лучше отказаться?

когда не стоит употреблять алкоголь (фото из открытых источников)

Специалисты подчеркнули, что алкоголь пагубно сказывается на здоровье, особенно, если его употреблять часто и в большом количестве. Спиртные напитки плохо влияют на работу сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, а еще они снижают иммунитет, что особенно опасно в зимнее время, на фоне пандемии.

Врачи отметили, что алкоголь не стоит употреблять в первой половине дня, потому что он приводит к сонливости, вялости, усталости. У человека пропадает желание работать, потому что его концентрация внимания нарушается. Эксперты говорят, что если по каким-то причинам вам пришлось выпить днем, то стоит остановиться на одной порции, а потом в течение дня пить много воды, желательно с лимоном.

Не рекомендуется употребить спиртное, когда скучно, ведь можно найти и куда более приятное и полезное занятие. Также не увлекайтесь крепкими напитками при стрессе, потому что они не снимают напряжение, а лишь усугубляют ситуацию. Кроме того, откажитесь от алкоголя перед сном — он не способствует хорошему ночному отдыху, а наоборот, делает сон прерывистым и неспокойным.

Напомним, нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, можно ли совместить здоровый образ жизни и алкоголь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, правда ли, что перед употреблением алкогольных напитков стоит принять активированный уголь, чтобы утром не было похмелья?

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