kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.01.2021

BTC/USD

35703.34

ETH/USD

1223.81

LTC/USD

142.44

НБУ 17.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Врачи назвали худшее время для употребления алкоголя
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали худшее время для употребления алкоголя

Алкоголь негативно влияет на работу организма

сегодня, 21:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, каждый знает о том, что злоупотреблять спиртными напитками не стоит, иначе можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, по словам врачей, алкоголь по-разному влияет на организм человека, в зависимости от времени суток. Когда он него лучше отказаться?

Врачи назвали худшее время для употребления алкоголя

когда не стоит употреблять алкоголь (фото из открытых источников)

Специалисты подчеркнули, что алкоголь пагубно сказывается на здоровье, особенно, если его употреблять часто и в большом количестве. Спиртные напитки плохо влияют на работу сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем, а еще они снижают иммунитет, что особенно опасно в зимнее время, на фоне пандемии.

Врачи отметили, что алкоголь не стоит употреблять в первой половине дня, потому что он приводит к сонливости, вялости, усталости. У человека пропадает желание работать, потому что его концентрация внимания нарушается. Эксперты говорят, что если по каким-то причинам вам пришлось выпить днем, то стоит остановиться на одной порции, а потом в течение дня пить много воды, желательно с лимоном. 

Не рекомендуется употребить спиртное, когда скучно, ведь можно найти и куда более приятное и полезное занятие. Также не увлекайтесь крепкими напитками при стрессе, потому что они не снимают напряжение, а лишь усугубляют ситуацию. Кроме того, откажитесь от алкоголя перед сном — он не способствует хорошему ночному отдыху, а наоборот, делает сон прерывистым и неспокойным. 

Напомним, нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, можно ли совместить здоровый образ жизни и алкоголь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, правда ли, что перед употреблением алкогольных напитков стоит принять активированный уголь, чтобы утром не было похмелья?


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eatthis.com/worst-times-to-drink-alcohol/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ