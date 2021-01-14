kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.01.2021

BTC/USD

39648.58

ETH/USD

1235.30

LTC/USD

154.49

НБУ 14.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Можно ли совместить здоровый образ жизни и алкоголь
commentss НОВОСТИ Все новости

Можно ли совместить здоровый образ жизни и алкоголь

Алкоголь не вписывается в ЗОЖ совсем

сегодня, 18:08
Автор:

Любовь Блажко

Большинство людей, которые стараются придерживаться здорового образа жизни, разрешают себе время от времени употреблять спиртные напитки. Действительно ли это не принесет никакого вреда, знает нутрициолог Светлана Никитчук. Этой информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях. 

Можно ли совместить здоровый образ жизни и алкоголь

Факторы здорового образа жизни. Фото: 24tv.ua

Алкоголь и здоровый образ жизни никак не могут сочетаться. Потому как спиртные напитки оказывают токсическое влияние на клетки головного мозга, стимулируют выработку мочи (клетки обезвоживаются), замедляют процесс работы центральной нервной системы (снижается эффективность), нарушают работу печени (при большой дозе алкоголя примерно две трети печени могут выйти из строя). 

Также специалист добавила, что после того, как человек выпил спиртной напиток, нервная система начинает медленнее передавать импульсы, из-за чего появляется чувство эйфории. 

Это приводит к тому, что теряется координация движений, ухудшается острота зрения, расширяются мелкие кровеносные сосуды. Человеку становится жарко, но параллельно с этим, снижается температура внутренних органов. 

Плохо сказывается алкоголь и на сексуальной жизни: желание хоть и усиливается, но половая активность снижается. 

Кроме того, алкогольные напитки увеличивают аппетит и приводят к срывам во время диеты. Именно по этой причине алкоголь и здоровый образ жизни – две несовместимые вещи. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как поддерживать здоровый образ жизни. Придерживаться здорового образа жизни не так уж и сложно, если не лениться и сформировать для себя четкий план действий. Диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram рассказала о правилах, которые помогут улучшить здоровье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/dietolog.lana/?utm_source=ig_embed
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ