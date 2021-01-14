Можно ли совместить здоровый образ жизни и алкоголь

Большинство людей, которые стараются придерживаться здорового образа жизни, разрешают себе время от времени употреблять спиртные напитки. Действительно ли это не принесет никакого вреда, знает нутрициолог Светлана Никитчук. Этой информацией она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Факторы здорового образа жизни. Фото: 24tv.ua

Алкоголь и здоровый образ жизни никак не могут сочетаться. Потому как спиртные напитки оказывают токсическое влияние на клетки головного мозга, стимулируют выработку мочи (клетки обезвоживаются), замедляют процесс работы центральной нервной системы (снижается эффективность), нарушают работу печени (при большой дозе алкоголя примерно две трети печени могут выйти из строя).

Также специалист добавила, что после того, как человек выпил спиртной напиток, нервная система начинает медленнее передавать импульсы, из-за чего появляется чувство эйфории.

Это приводит к тому, что теряется координация движений, ухудшается острота зрения, расширяются мелкие кровеносные сосуды. Человеку становится жарко, но параллельно с этим, снижается температура внутренних органов.

Плохо сказывается алкоголь и на сексуальной жизни: желание хоть и усиливается, но половая активность снижается.

Кроме того, алкогольные напитки увеличивают аппетит и приводят к срывам во время диеты. Именно по этой причине алкоголь и здоровый образ жизни – две несовместимые вещи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как поддерживать здоровый образ жизни. Придерживаться здорового образа жизни не так уж и сложно, если не лениться и сформировать для себя четкий план действий. Диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram рассказала о правилах, которые помогут улучшить здоровье.

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