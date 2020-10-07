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Главная Новости Здоровье диета и питание Как поддерживать здоровый образ жизни: правила на каждый день
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Как поддерживать здоровый образ жизни: правила на каждый день

Эти правила помогут укрепить иммунитет

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Придерживаться здорового образа жизни не так уж и сложно, если не лениться и сформировать для себя четкий план действий. Диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram рассказала о правилах, которые помогут улучшить здоровье.

Как поддерживать здоровый образ жизни: правила на каждый день

pexels.com

Специалист отметила, что в первую очередь, необходимо обратить внимание на питание. В течение дня стоит принимать пищу 3-4 раза. Между едой и после пробуждения желательно выпивать один стакан воды, чтобы запустить обменные процессы в организме. 

Рацион должен состоять из овощей (400-700 г в день), а также фруктов (400-500 г). На завтрак лучше отдать предпочтение белкам: яйцам с овощами и сыром или творогу с фруктами. А вот на ужин следует ограничить себя в картофеле, макаронах и хлебе, вечерний прием пищи должен быть легким. 

Диетолог отметила, что из рациона нужно исключить различные соусы, которыми мы привыкли заправлять салаты, особенно сливочные. 

Что касается сладкого, то его можно употреблять, только после основного приема пищи и только до 16.00.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие хитрости помогут вам правильно питаться. 


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