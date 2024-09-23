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Названы органы, которые начинают стареть в молодом возрасте

Быстрее всего стареют два органа

23 сентября 2024, 13:06
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Кречмаровская Наталия

Скорость старения различных органов человека варьируется в зависимости от множества факторов, таких как генетика, образ жизни и влияние окружающей среды. Однако, согласно научным исследованиям, есть органы, которые начинают стареть раньше других. Портал "Комментарии" рассказывает, какие органы первыми испытывают влияние возраста.

Названы органы, которые начинают стареть в молодом возрасте

Иллюстративное фото

Мозг является одним из органов, который стареет быстрее всего. Согласно Национальному институту старения (NIA), мозговые функции начинают меняться уже в 30-летнем возрасте. В процессе старения мозга наблюдается уменьшение количества нейронов и связей между ними, что может приводить к ухудшению памяти, обучаемости и когнитивным функциям в целом. Потеря серого вещества, отвечающего за обработку информации, также является показателем старения мозга.

С возрастом в мозге накапливаются белковые отложения, такие как бета-амилоид, являющийся предвестником нейродегенеративных заболеваний, например болезни Альцгеймера. Кроме того, повышенный уровень кортизола – гормона стресса – может влиять на работу мозга, ускоряя старение. Систематический стресс и хроническая усталость также являются факторами, способствующими деградации мозговых клеток.

Кожа также является органом, который начинает стареть рано, часто уже в 20-30-летнем возрасте. По данным Американской академии дерматологии (AAD), кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, загрязнений окружающей среды и других внешних факторов, приводящих к потере коллагена и эластичности. Это приводит к появлению морщин, сухости и снижению упругости. Кожа также становится более тонкой и менее способной к восстановлению с возрастом.

Снижение уровня коллагена, которое начинается уже после 25 лет, является одной из ключевых причин старения кожи. Это приводит к уменьшению способности восстанавливаться и поддерживать эластичность. Кроме того, фотостарение, вызванное солнечным излучением, является одним из главных факторов, ускоряющих процесс старения кожи.

Поэтому мозг и кожа являются органами, которые стареют быстрее других органов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, в каком возрасте увеличивается количество родинок на теле.




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