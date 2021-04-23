Названо упражнение, быстро улучшающее работу мозга

Все хорошо знают, что физическая активность — залог здоровья, потому что она укрепляет опорно-двигательный аппарат, развивает нервную систему, а также улучшает работу сердца и сосудов, и как оказалось, помогает улучшить работу мозга. Но какое упражнение является самым эффективным?

Как улучшить работу мозга (фото из открытых источников)

Неврологи в ходе исследования выяснили, что на деятельность мозга очень хорошо влияет бег, особенно с отягощением, он направляет сигналы, которые имеют решающее значение для производства здоровых нервных клеток.

Еще одно исследование, проведенное в 2015 году с участием более 300 женщин-близнецов с разной физической подготовкой, показало, что крепкие ноги уменьшают интенсивность возрастных когнитивных нарушений.

Специалисты рекомендуют выбирать бег по лестнице, чтобы укрепить мышцы и различные системы организма. Такие аэробные нагрузки будут наиболее эффективны для мозга, поскольку увеличивают частоту сердечных сокращений, а значит, перекачивают больше кислорода к центру.

Неврологи говорят, что любая продолжительность пробежки является эффективной для здоровья мозга и улучшения его когнитивных функций. Поэтому конкретное время должно устанавливаться в соответствии с вашими возможностями, уровнем подготовки и привычками.

Напомним, что постоянная усталость и стресс могут привести к тому, что мозг начинает плохо справляться со своими функциями. Для того чтобы улучшить его активность, необязательно принимать ноотропы или "умные" препараты. Эксперты советуют включить в свой рацион несколько напитков, которые стимулируют мозговую деятельность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты являются худшими для мозга.

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