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Пять напитков, которые стимулируют работу мозга

Эти напитки помогают получить прилив бодрости и энергии

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Постоянная усталость и стресс могут привести к тому, что мозг начинает плохо справляться со своими функциями. Но для того, чтобы улучшить его активность необязательно принимать ноотропы или "умные" препараты. Эксперты советуют включить в свой рацион несколько напитков, которые стимулируют мозговую деятельность. 

Пять напитков, которые стимулируют работу мозга

какие напитки улучшают работу мозга (фото из открытых источников)

Кофе

Все мы знаем, что кофе содержит кофеин, который усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга. Также с его помощью улучшается концентрация внимания, память и реакция. Но не стоит забывать, что в день рекомендуется пить не более 3 чашек кофе, иначе могут возникнуть проблемы с организмом.

Зеленый чай

Несмотря на то, что в зеленом чае содержится меньше кофеина, чем в кофе, он также может похвастаться своим бодрящим эффектом. Исследователи говорят, что зеленый чай может улучшить внимание и оказать благотворное влияние на ваш мозг.

Комбуча

Главное преимущество этого ферментированного напитка заключается в том, что из него в кишечник попадают полезные бактерии, называемые пробиотиками. Теоретически улучшение здоровья кишечника может улучшить работу мозга через ось кишечник-мозг — двустороннюю линию связи.

Сок черники

Черника богата растительными полифенолами, которые могут улучшить работу мозга. За это во многом ответственны антоцианы — антиоксиданты, которые содержит и черничный сок.

Свекольный сок

Свёкла богата нитратами, которые организм использует для насыщения клеток кислородом и улучшения кровотока. Этот процесс может играть роль в работе вашего мозга и его отделах, ответственных за речь, обучение и принятие сложных решений. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие сочетания продуктов вредны для мозга.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/7-napitkov-kotorye-stimuliruyut-rabotu-mozga/
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