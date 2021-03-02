Названо точное количество шагов в день для долголетия

Эксперты говорят, что для укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни важно регулярно заниматься физической активностью, в частности пешими прогулками. Существует мнение, что в день нужно сделать 10 тысяч шагов. Но откуда взялась эта цифра и соответствует ли она действительности?

сколько шагов нужно проходить в день (фото из открытых источников)

Специалисты в области здравоохранения заявили, что нет никакой необходимости в день проходить 10 тысяч шагов. Их количество не является главным показателем или ориентиром физического здоровья. Эта цифра — результат маркетинга, а не научных исследований. Она появилась, когда японская компания запустила свою новинку — шагомер со слоганом: "Пройдет 10 тысяч шагов в день".

Но исследователи Гарвардского университета считают, что для укрепления здоровья и продления жизни достаточно в день делать 4400 шагов. При этом риск преждевременной смерти продолжал снижаться по мере увеличения их числа, но стабилизировался на уровне примерно 7500 шагов в день. Ученые отметили, что пешие прогулки желательно дополнять более энергичными упражнениями.

Другие исследователи заявили, что гулять по свежему воздуху нужно с удовольствием, а не просто для подсчета шагов. По их словам, пешие прогулки благоприятно воздействуют на организм, в частности снимают стресс, приводят в норму артериальное давление и другие показатели здоровья.

Напомним, ученый Сеитиро Цуганэ рассказал, в чем заключается секрет долголетия японцев.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский специалист Фрэнк Липман рассказал, какие простые правила помогут увеличить продолжительность жизни.

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