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Нарколог рассказал, как можно быстро бросить курить

Бросить курить трудно, но возможно

сегодня, 21:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Курение является одной из самых главных вредных привычек, и некоторые люди на протяжении многих лет не могут от нее избавиться. Врач-нарколог Олег Зыков рассказал, что поможет распрощаться с этой зависимостью.

Нарколог рассказал, как можно быстро бросить курить

как бросить курить( фото из открытых источников)

Специалист отметил, что для того, чтобы бросить курить человек должен изменить свой модуль поведения, ведь эта привычка может сформироваться из-за неправильного образа жизни. Иными словами, нужно разобраться, связано ли желание покурить с физической потребностью или социальным поведением. 

Олег Зыков говорит, что эти связи нужно порвать и в первую очередь важно отказаться от ситуационной конструкции, которая провоцирует человека на употребление никотина. Такой анализ ситуации и осознанность этого процесса поможет быстро побороть зависимость. 

Также врач не рекомендует людям, которые хотят бросить курить, переходить на электронные сигареты, потому что они сохраняют рефлекс, сопряженный с употреблением табака. По сути, человек не избавляется от зависимости, а может даже еще больше вредит своему здоровью.

По словам Зыкова, нужно отодвинуть на второй план факторы, которые провоцируют вас тянуться в карман за пачкой сигарет. 

Напомним, ученые выяснили, что курение сразу после сна наносит здоровью тройной удар. Такая привычка может спровоцировать развитие трех видов рака: легких, шеи и головы. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что такая пагубная привычка, как курение увеличивает риск рака мочевого пузыря.  Дело в том, что вредные химические вещества, которые человек вдыхает во время курения, имеют свойство скапливаться в моче.


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Источник: https://ria.ru/20210110/kurenie-1592443113.html
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