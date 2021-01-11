Нарколог рассказал, как можно быстро бросить курить

Курение является одной из самых главных вредных привычек, и некоторые люди на протяжении многих лет не могут от нее избавиться. Врач-нарколог Олег Зыков рассказал, что поможет распрощаться с этой зависимостью.

как бросить курить( фото из открытых источников)

Специалист отметил, что для того, чтобы бросить курить человек должен изменить свой модуль поведения, ведь эта привычка может сформироваться из-за неправильного образа жизни. Иными словами, нужно разобраться, связано ли желание покурить с физической потребностью или социальным поведением.

Олег Зыков говорит, что эти связи нужно порвать и в первую очередь важно отказаться от ситуационной конструкции, которая провоцирует человека на употребление никотина. Такой анализ ситуации и осознанность этого процесса поможет быстро побороть зависимость.

Также врач не рекомендует людям, которые хотят бросить курить, переходить на электронные сигареты, потому что они сохраняют рефлекс, сопряженный с употреблением табака. По сути, человек не избавляется от зависимости, а может даже еще больше вредит своему здоровью.

По словам Зыкова, нужно отодвинуть на второй план факторы, которые провоцируют вас тянуться в карман за пачкой сигарет.

Напомним, ученые выяснили, что курение сразу после сна наносит здоровью тройной удар. Такая привычка может спровоцировать развитие трех видов рака: легких, шеи и головы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что такая пагубная привычка, как курение увеличивает риск рака мочевого пузыря. Дело в том, что вредные химические вещества, которые человек вдыхает во время курения, имеют свойство скапливаться в моче.

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