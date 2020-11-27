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Главная Новости Здоровье онкология Курение повышает риск не только рака лёгких, - исследование
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Курение повышает риск не только рака лёгких, - исследование

По мнению ученых, курение может спровоцировать рак мочевого пузыря

сегодня, 15:31
Автор:

Елизавета Черных

Существует множество исследований, в которых говорится о вреде курения на организм человека, в частности на органы дыхания. Однако, ученые из Чикаго уверяют, что пагубная привычка также увеличивает риск рака мочевого пузыря. 

Курение повышает риск не только рака лёгких, - исследование

ФОТО: Из открытых источников

Эксперты призывают курильщиков бросить употребление табака, так как по результатам их исследований, шанс получить онкологическое заболевание мочевого пузыря у курящего человека гораздо выше.

В ходе исследования, ученые определили, что вредные химические вещества, которые человек вдыхает во время курения, имеют свойство скапливаться в моче. В результате этого мочевой пузырь поддается влиянию токсинов с высокой скоростью. Именно это и повышает риск заболеть раком. 

Исследователи также упомянули о вреде пассивного курения для организма, в частности на мочевой пузырь. Оно также может способствовать распространению инфекций мочевыводящих путей, в последствии приводящих к серьезным заболеваниям. 

По данным ученых, с каждым годом количество диагностированных случаев рака мочевого пузыря увеличивается. Исследователи заметили тенденцию увеличения с возрастом. Наиболее подвержены этой болезни люди старше 55 лет. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые назвали еще один препарат, который останавливает рост раковых клеток.



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Источник: https://medicalxpress.com/news/2020-11-bladder.html
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